Ci saranno momenti di paura per Zeynep nelle puntate di Forbidden Fruit in onda dal 22 al 27 dicembre su Canale 5: infatti verrà rapita da Dundar il quale la costringerà a sposarlo sotto minaccia. L'uomo vorrà consumare subito il matrimonio, ma fortunatamente Alihan riuscirà a trovare Zeynep e a salvarla poco prima che Dundar abusi di lei.

Dundar violenta Zeynep e la costringe a sposarlo sotto minaccia

Dundar non si darà pace per essere stato umiliato da Zeynep che lo ha piantato sull'altare per correre da Alihan. L'uomo, con una scusa, riuscirà a convincere Zeynep ad incontrarlo per chiarire ma le sue intenzioni si riveleranno tutt'altro che pacifiche visto che rapirà Zeynep portandola in una casa di famiglia fuori città.

La ragazza capirà che il suo ex fidanzato è completamente fuori controllo nel momento in cui lui minaccerà di fare del maschio a Alihan ea Asuman se si rifiuterà di sposarlo. Zeynep sarà terrorizzata perché scoprirà che la madre, in effetti, è tenuta in ostaggio da un uomo armato e quindi accetterà di sposare Dundar seduta stante. L'uomo avrà organizzato la cerimonia in tutti i dettagli e riuscirà a portare avanti il ​​suo pianoforte: lui e Zeynep diventeranno marito e moglie.

Dundar cerca di abusare di Zeynep, Alihan arriva in tempo per salvarla

La tensione non si fermerà qui visto che Dundar, subito dopo lo scambio delle promesse nuziali, pretenderà di consumare il matrimonio. L'uomo porterà la neo sposa in camera dove avrà fatto preparare un letto ricoperto da petali rossi.

Zeynep sarà terrorizzata all'idea di consumare il matrimonio e cercherà di prendere tempo cercando di convincere il marito ad aspettare ea non forzarla. Alihan nel frattempo, scoprirà che è successo qualcosa di grave a Zeynep e che c'entra Dundar. Grazie ad Halit, riuscirà a mettersi in contatto con il padre di Dundar, il quale capirà che il figlio ha portato Zeynep nella loro villa di famiglia. Alihan e Çelikkan Senior correggeranno sul posto giusto in tempo. per impedire a Dundar di abusare di Zeynep. La ragazza verrà trattata in salvo mentre il padre di Dundar prometterà di mandare il figlio fuori città e far annullare il matrimonio.

Forbidden Fruit non va in onda il 25 e 26 dicembre

La soap tv con Zeynep e Alihan terrà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche durante le festività natalizie ad eccezione del 25 e 26 dicembre.

Nei giorni di Natale e Santo Stefano, infatti, al posto di Forbidden Fruit Mediaset trasmetterà programmi a tema natalizio.

Il 25 dicembre in particolare, a partire dalle ore 13:45, andrà in onda la replica del concerto di Natale de Il Volo, trasmessa in prima visione la sera della vigilia. Inoltre, saranno sospese nelle giornate del 25 e 26 dicembre anche Beautiful, Io sono Farah e La Forza di una donna.