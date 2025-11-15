Nella puntata di Tradimento in onda venerdì 21 novembre su Canale 5, Oltan scoprirà che il piccolo Can è suo nipote e deciderà di affrontare Oylum per capire perché lei abbia tenuto nascosta questa verità a Tolga. Nel frattempo, dopo la denuncia di Sezai alla polizia, Ipek si darà alla fuga per sfuggire alla cattura, mentre Guzide scoprirà che è stato Tarik l'artefice dello scambio di culle avvenuto vent'anni prima.

Oltan viene a sapere che Can è il figlio di Tolga

Kahraman e Oylum scopriranno che Kadriye ha messo in vendita la casa ed è andata via.

Oylum, quando tornerà a casa, si accorgerà di non avere con sé il telefono e penserà di averlo lasciato a casa di Kadriye, ma quando tornerà indietro per cercarlo non lo troverà. Oylum avrà timore che qualcuno lo abbia preso e abbia visto il video che lei aveva registrato tempo prima, dove confessava l'identità del padre biologico di Can. I timori di Oylum saranno fondati visto che il filmato finirà nelle mani di Oznur, la quale andrà subito da Oltan rivelandogli che il piccolo Can è suo nipote. L'imprenditore sarà sconvolto e telefonerà subito a Oylum, chiedendole di incontrarsi. Nel frattempo, il giudice approverà l'istanza di scarcerazione di Selin, la quale tornerà in libertà in attesa del processo.

Ipek è latitante, Oltan affronta Oylum

Guzide scoprirà che è stato Tarik a scambiare i neonati vent'anni prima, perché il figlio biologico era nato con delle malformazioni. Sconvolta da questa scoperta, Guzide e Nazan tenderanno una trappola a Tarik per farlo confessare e il piano andrà in porto. L'uomo, quando si renderà conto che la verità è venuta a galla, fuggirà via. Sezai invece si recherà alla polizia per denunciare Ipek per l'omicidio di Serra. La figlia nel frattempo, riuscirà a fuggire con l'aiuto di Neva e sarà latitante. Ipek e Neva si nasconderanno nell'appartamento di Azra, mentre Guzide cercherà di scoprire dove sia finito il suo figlio biologico e per farlo chiederà l’aiuto di Mualla.

Oltan incontrerà Oylum e le dirà di aver scoperto che il piccolo Can è figlio di Tolga. Yesim rivelerà a Guzide che Tarik, tempo fa, ha ucciso il suo ex socio d'affari e che lei aveva filmato tutto, salvo poi aver perso il video incriminante.

Tradimento dovrebbe finire il 28 novembre

A distanza di un anno dal suo debutto su Canale 5, le vicende di Guzide e della sua famiglia troveranno la loro conclusione presumibilmente nella prima serata del 28 novembre. Un finale che si preannuncia ricco di colpi di scena, che cambieranno per sempre i già delicati equilibri familiari. Non è stata prodotta una nuova stagione di questo sceneggiato, quindi Tradimento è da considerarsi conclusa con la messa in onda dell'ultima puntata della seconda stagione.