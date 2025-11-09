Barbara D'Urso nella puntata di sabato 8 novembre ha diviso la giuria di Ballando con le stelle con una coreografia in cui ha portato in scena il dolore di una madre che sente - in età avanzata - un senso di abbandono da parte dei figli, che la cercano sempre di meno.

Fra i giudici Selvaggia Lucarelli l'ha accusata di aver caricato alcuni passi, risultando "barocca", mielosa e forzata. Parole che hanno scatenato la reazione contrariata dei fan di D'Urso e della 'voce del popolo' del programma, Rossella Erra.

Piovono critiche su Barbara D'Urso: é scontro tra Lucarelli ed Erra

La coreografia che Barbara D'Urso ha portato sul palco a Ballando con le stelle, basata sulla sua difficile maternità e sul dolore di una madre in età avanzata, non ha convinto tutta la giuria. Tanto che Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno detto di trovarla a tratti forzata, perché fatta di passi caricati come il tremolio della mano inscenato sul palco. "La manina tremante era davvero ridondante, era bruttissima", ha sentenziato Lucarelli, che ha anche provato a sdrammatizzare sulla storia di dolore portata in scena: "Ho capito che abbiamo una cosa in comune. I nostri figli non ci chiamano, ci ignorano".

Barbara ha spiegato che intendeva rappresentare il dolore e la fragilità di una madre che vive la solitudine, invecchia e cammina a fatica, sentendo la mancanza dei figli ormai cresciuti e indipendenti.

Ad esprimersi a sostegno della concorrente non sono stati solo i fan, ma anche Rossella Erra è intervenuta in difesa di D’Urso, premiando la forza espressiva dei passi, ma ha così scatenando la pronta reazione avversa di Lucarelli: "Ti ignorerò così tanto che anche tu stessa dubiterai della tua esistenza", ha esclamato la giudice.

Ballando con le stelle, D'Urso racconta la maternità in lacrime

Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 8 novembre, Barbara D'Urso è stata protagonista non solo con la sua esibizione, ma ha anche raccontato la sua esperienza di maternità, rivelatasi per lei piuttosto sofferta. In particolare ha fatto luce sugli anni bui in cui si trovò a crescere due figli anche da sola: "Non ho mai detto una parola contro il loro papà.

C'è stata la fase del dolore, della depressione, ho perso 10 chili. Piangevo da sola", ha fatto sapere ricordando la singletudine vissuta da madre dei due figli.

La separazione dal padre dei figli arrivò quando quest'ultimi avevano solo 5 e 7 anni: "Mi sono trovata sola con loro due. Ho dovuto imparare a fare la mamma, non avendone avuta una non sapevo come fare".

Nel raccontarsi, facendo anche riferimento a come imparò a conciliare il lavoro e il saper essere mamma, D'Urso non ha risparmiato le lacrime. In particolare, non ha nascosto la commozione, ricordando: "Quando sono andata a lavorare loro non l'hanno vissuta bene. Ma sono orgogliosa perché ho cresciuto due figli generosissimi. Sono molto riservati e hanno raggiunto la completezza nel loro lavoro senza essere ‘figli di Barbara D'Urso'".