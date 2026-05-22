La forza di una donna si concluderà questa sera, venerdì 22 maggio in prime time e dal prossimo venerdì ci sarà spazio per una nuova dizi turca, L'Erede.

Le anticipazioni tv rivelano che Canale 5 continua a puntare sulle storie turche e questa votla il protagonista sarà İlhan Şen, già noto al pubblico per Love, Reason, Get Even, una dizi romantica e leggera presente in piattaforma Mediaset Infinity.

La forza di una donna: il gran finale questa sera

Cresce l'attesa per il gran finale de La forza di una donna, in onda questa sera, 22 maggio, su Canale 5.

Bahar, Arif, Ceyda e Raif troveranno la felicità con una cerimonia davvero speciale in cui convoleranno a nozze. Il futuro per i protagonisti è roseo: Arif e Bahar andranno a vivere a casa di Kismet. Ceyda, Satilmis e Arda, invece, vivranno con Raif e Fazilet. Non ci saranno brutte sorprese per i protagonisti che dopo tante sofferenze finalmente avranno un lieto fine. L'unico personaggio per cui si metterà male sarà Sirin, la figlia di Enver che ha seminato il panico e ha rovinato la vita a sua sorella Bahar sin dall'inizio della dizi turca. Con la puntata finale de La forza di una donna si conclude un lungo e commovente viaggio per i telespettatori di Canale 5 che per tre stagioni sono stati fedeli alle storie di Bahar.

Il venerdì sera, tuttavia, è pronta a sbarcare una nuova dizi che promette grandi emozioni: L'Erede.

L'Erede: il nuovo venerdì sera di Canale 5

Nella prima serata di venerdì 29 maggio debutterà su Canale 5 L'Erede, una nuova dizi turca con protagonista İlhan Şen. Il pubblico italiano conosce già il bravo attore, al centro delle trame di Love, Reason, Get Even. Quest'ultima, una dizi divertente e romantica, ha permesso a İlhan Şen di far emergere il suo lato più leggero. Ne L'Erede, invece, le trame saranno decisamente più impegnative. Il protagonista è Serhat, un chirurgo di successo che ha trovato la sua dimensione a Istanbul, lontano dalla sua famiglia, con Melek, l'amore della sua vita che ha sposato segretamente.

Serhat dovrà tornare al suo paese di origine, Urfa, per un malore del padre. Qui inizieranno i problemi, anche perché il capofamiglia ha scelto Serhat come erede, a dispetto dell'altro figlio che lo ha deluso nel corso degli anni.