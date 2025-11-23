Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano un gradito ritorno nella soap partenopea. Nella puntata che andrà in onda lunedì 1° dicembre alle 20:50 su Rai 3, Marina Giordano e Roberto Ferri escogiteranno una strategia in vista dell’imminente arrivo di Chiara Petrone a Napoli. Tuttavia, Gennaro Gagliotti sferrerà un colpo inaspettato ai due soci, mettendo in atto una mossa molto astuta.

Chiara Petrone torna a Napoli

Nell’episodio di Un posto al sole del 1° dicembre ci sarà grande fermento per il ritorno di Chiara Petrone a Napoli. La giovane imprenditrice farà rientro nel capoluogo campano per occuparsi dei suoi affari ai Cantieri Flegrei Palladini.

Al momento non sono trapelate informazioni precise sulle strategie che Chiara intende adottare per l’azienda navale, né si conosce la sua posizione nei confronti di Gennaro Gagliotti che, in passato, era riuscito a portarla dalla sua parte. Filippo, consulente di lunga data, aveva più volte messo in guardia Chiara dalle mosse di Gagliotti. Intanto, Marina e Roberto verranno informati dell’arrivo della loro socia.

Marina e Roberto spiazzati da una mossa astuta di Gennaro Gagliotti

Nel frattempo, i coniugi Ferri si prepareranno a mettere in atto una nuova strategia contro Gennaro, in vista dell’arrivo di Chiara Petrone in città. Le anticipazioni non rivelano ancora in che modo Marina e Roberto intendano colpire Gagliotti, dopo i numerosi tentativi e i cambi di rotta degli ultimi tempi.

In un primo momento Giordano e Ferri avevano cercato di distruggere il rivale sfruttando la dipendenza di Vinicio dalle sostanze illecite, mentre successivamente Marina aveva provato a colpirlo attraverso le vicende legate al caseificio della famiglia Altieri. Nel corso dell’episodio, però, accadrà qualcosa che destabilizzerà completamente i due soci, messi in difficoltà da una mossa inaspettata di Gennaro Gagliotti, pronto a passare al contrattacco con grande astuzia. La trama della puntata, tuttavia, non svela nel dettaglio quale sarà il piano dello spietato imprenditore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gennaro ha recuperato la vista

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Gennaro Gagliotti ha iniziato a rendersi conto che la vista stava tornando.

L’imprenditore, però, ha preferito tenere nascosta la verità per evitare che l’eventuale pena a carico di Roberto Ferri durante il processo potesse diminuire. Nel frattempo, Marina ha sentito delle urla negli uffici dei Cantieri Flegrei Palladini e, recatasi sul posto per capire cosa stesse accadendo, ha scoperto che si trattava di Espedito. La signora Giordano ha quindi deciso di fare chiarezza sulla vicenda, scoprendo che Gagliotti aveva rilevato con l’inganno il caseificio della famiglia Altieri. Successivamente, Marina si è recata a casa dei coniugi Del Bue per cercare un accordo con Mariella e Guido, così da poter affrontare ai microfoni di Radio Golfo 99 la delicata situazione legata al caseificio.