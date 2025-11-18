Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano l’udienza in tribunale del processo che vede imputato uno dei protagonisti della soap partenopea. Nella puntata in onda giovedì 27 novembre alle 20:50 su Rai 3, Roberto sarà abbattuto dopo aver ceduto a Gennaro Gagliotti, patteggiando la pena e corrispondendogli anche un risarcimento economico. Vinicio, invece, non tollererà più il comportamento del fratello, mentre Renato continuerà a essere infuriato con Raffaele per la sua decisione di lasciare il lavoro da portiere.

Roberto patteggia la pena e risarcisce Gennaro Gagliotti

Roberto Ferri scoprirà finalmente l’esito della sentenza. È bene ricordare che qualche mese prima l’imprenditore aveva avuto una lite accesa con Gennaro, nel tentativo di difendere sua moglie Marina dalla furia di Gagliotti. Durante quei momenti concitati, Roberto aveva spinto il suo socio, che era caduto rovinosamente a terra, perdendo conoscenza e la vista. Il giorno dell’udienza arriverà e il 27 novembre si saprà quale pena dovrà scontare Roberto. L’uomo sarà teso e deluso, poiché alla fine deciderà di seguire la linea proposta dal suo avvocato: patteggiare la pena e risarcire economicamente Gennaro. Mentre Ferri sarà scosso dopo l’esperienza in tribunale, Vinicio sarà sempre più disgustato dall’atteggiamento del fratello.

Vinicio prende una decisione inaspettata

Nel frattempo, proseguirà il forte turbamento di Vinicio, che si troverà a un bivio e potrebbe prendere una decisione inaspettata. Tuttavia, le anticipazioni della puntata di Un posto al sole non chiariscono ancora nel dettaglio quale sarà la scelta del minore dei Gagliotti. Secondo la trama dell’episodio successivo, in cui si parla chiaramente del piano di Gennaro svelato da Vinicio, tutto potrebbe riguardare la presunta cecità del fratello. Va infatti precisato che Vinicio è al corrente del fatto che l’imprenditore abbia riacquistato la vista, ma che abbia continuato a fingere di essere completamente cieco per far ricadere una pena più pesante su Roberto Ferri durante il processo.

Tornando a Palazzo Palladini, invece, continueranno le discussioni tra Raffaele e Renato. Quest’ultimo accuserà il cognato di voler andare in pensione soltanto per accontentare sua moglie Ornella. Il signor Poggi, infatti, non vorrà che Raffaele lasci il suo incarico di portiere nel condominio di Posillipo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Pino ha lasciato Rosa

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Pino ha notato un atteggiamento fin troppo intimo tra Rosa e Damiano, prendendo la dolorosa decisione di lasciare la sua compagna. Intanto, Gianluca ha ammesso di avere problemi con l’alcol e si è confidato a cuore aperto con Giulia e Luca, che si sono messi a disposizione per aiutarlo.

Anche Alberto, informato della situazione, ha fatto un passo verso il figlio, offrendogli ospitalità a casa sua. Spazio, inoltre, alle vicende di Manuela, che è entrata in crisi dopo aver scoperto che il giorno della sua laurea è stato spostato proprio nella stessa data fissata per il suo matrimonio con Niko.