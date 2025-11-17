Lunedì 17 novembre c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne e Fanpage ha diffuso le anticipazioni di molte delle cose accadute e che il pubblico potrà vedere in tv tra qualche settimana. Nel corso delle riprese, Agnese De Pasquale ha deciso di andare via insieme a Roberto. Gemma Galgani, invece, ha accettato il corteggiamento di un cavaliere di 57 anni.

Una nuova coppia nel Trono Over

Oggi, 17 novembre, il cast di Uomini e donne si è ritrovato agli Elios per registrare nuove puntate e sul web stanno già circolando le anticipazioni di gran parte di quello che è successo.

Dopo una frequentazione molto intensa, Agnese e Roberto hanno deciso di lasciare il programma insieme: la dama e il cavaliere hanno scelto di uscire in coppia dopo aver risolto le incomprensioni della scorsa settimana (in particolare una segnalazione su un presunto incontro tra lui e una ex del parterre, Francesca).

Buone notizie anche per Gemma, che nel corso delle riprese odierne ha ritrovato il sorriso accettando il corteggiamento di un signore molto più giovane di lei, un 57enne.

Le frequentazioni più discusse del momento

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne si è parlato molto di frequentazioni che presto potrebbero diventare relazioni vere e proprie.

Se da un lato c'è Gemma che fa fatica a portare avanti una conoscenza per più di una settimana, dall'altro ci sono alcuni protagonisti del trono Over che sembrano vicini a lasciare il programma in coppia, proprio come è successo a Cinzia e Rocco una settimana fa.

Dopo una frequentazione piuttosto turbolenta, la dama e il cavaliere hanno deciso di andare via insieme ma non prima di dedicarsi dolci parole davanti a tutti.

Anche Guido e Federica si sono fidanzati nel corso di una puntata che dovrebbe essere trasmessa in tv nei prossimi giorni.

I tronisti tra baci e nuove conoscenze

Nel Trono Classico, invece, nell'ultimo periodo non sono mancati i baci e gli scontri.

Il percorso di Sara sembra indirizzato verso due corteggiatori, Marco e Jakub, anche se è con quest'ultimo che la tronista di Uomini e donne ha dimostrato di avere più feeling sia in studio che in esterna.

Anche Flavio è orientato su due ragazze, Martina e Nicole, e c'è chi è convinto che la sua scelta sarà proprio tra loro e potrebbe arrivare a breve.

Cristiana sta conoscendo diversi giovani, ma è con Ernesto e Federico che ha instaurato un rapporto un po' più profondo nonostante le discussioni e le incomprensioni.

Il trono di Ciro, invece, è appena cominciato ed è troppo presto per capire se ha già qualche preferenza.