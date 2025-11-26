Novità dietro le quinte di Uomini e donne: il 26 novembre è stato annunciato che Tina Cipollari e Gemma Galgani saranno protagoniste della prima "posta del cuore" del programma. L'opinionista e la dama del trono Over hanno rilasciato una breve intervista e hanno parlato del ruolo che dovranno ricoprire, in particolare dei consigli che dovranno dare ai fan che hanno problemi sentimentali.

Da rivali a colleghe

In queste ore i fan di Uomini e donne hanno scoperto che Tina e Gemma saranno protagoniste di una rubrica inedita: la posta del cuore.

Sui social è stata annunciata questa novità con un video nel quale si vedono le reazioni a caldo di Cipollari e Galgani quando sono state informate del ruolo che dovranno ricoprire: l'opinionista è apparsa spavalda e convinta di poter fare bene, la dama si è mostrata entusiasta e pronta a questa nuova sfida.

Cuori spezzati? Crush impossibili? Situazioni confuse? Tina e Gemma sono pronte a darti i loro consigli 💘

ORA TOCCA A TE, #LaPostaDelCuore è aperta: corri nelle nostre storie Instagram e scrivici nel box domande 💌 pic.twitter.com/up2gWyGfcE — Witty TV (@WittyTV) November 26, 2025

I fan che hanno bisogno di un consiglio nell'ambito sentimentale, dunque, possono scrivere al profilo Instagram di Witty Tv ( in un box che c'è nelle storie); le domande più interessanti saranno girate a Tina e Gemma, che risponderanno basandosi sulle loro esperienze passate.

Le stoccate di Tina

Quando ha scoperto che dovrà condividere la posta del cuore con Gemma, Tina non le ha risparmiato frecciatine e critiche.

"Io sono adatta a questo ruolo, ma una persona che vive solo delusioni d'amore, che consigli può dare agli altri?", ha chiesto l'opinionista con tono provocatorio.

La dama del trono Over, invece, ha gioito per la bella notizia e ha detto che non vede l'ora di iniziare a rispondere alle domande degli spettatori che stanno vivendo un periodo difficile.

Lo show con Pio e Amedeo

La notizia dell'apertura di una posta del cuore con Gemma e Tina è arrivata nel giorno in cui le due sono state protagoniste assolute della puntata di Uomini e donne su Canale 5.

Il 26 novembre, infatti, per circa mezz'ora i telespettatori hanno assistito allo show che Pio e Amedeo (ospiti del dating-show per promuovere il loro nuovo film Oi vita mia, nelle sale a partire da giovedì 27/11) hanno messo su con la complicità di Maria De Filippi.

I comici si sono proposti come giovani corteggiatori di Gemma, hanno scherzato sulle caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo ideale e poi le hanno chiesto di fare una scelta: vedendo la dama in difficoltà, Pio ha deciso di coinvolgere anche Tina e tutti e quattro hanno ballato sotto la cascata di petali rossi che nel programma simboleggia l'inizio di una nuova storia d'amore.

Come se non bastasse, i due hanno baciato sulla bocca sia Galgani che Cipollari, poi sono usciti di scena tra le risate e gli applausi di tutto il pubblico che era presente in studio.