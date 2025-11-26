Il percorso di Flavio Ubirti a Uomini e donne va avanti e, secondo le anticipazioni delle ultime registrazioni, lui potrebbe essere il primo a fare la scelta. Martina Cardamone, però, il 26 novembre ha incuriosito i fan mettendo mi piace al commento di un utente di TikTok che pensa che lei abbia troppo carattere per stare accanto al tronista e quindi loro non avrebbero nulla in comune.

La mossa social che non passa inosservata

Questa settimana ci sono state due nuove registrazioni di Uomini e donne, ma solo in quella di lunedì 24 novembre si è parlato di Flavio e delle sue pretendenti.

Le anticipazioni svelano che il tronista ha portato in esterna entrambe le sue corteggiatrici, ma ha baciato solo Martina.

Dopo aver fatto una dichiarazione d'amore al ragazzo, invece, Nicole lo ha spronato a sbrigarsi a prendere una decisione perché lei non ce la fa più, e la "rivale" ha concordato.

Tornata a casa, Martina si è lasciata sfuggire un like che potrebbe non fare piacere a Flavio.

Come ha documentato la pagina Instagram Dariatvgossip, di recente la corteggiatrice ha apprezzato il seguente commento sotto a un suo video su TikTok: "Ho fatto un giro sul suo profilo e, scusate, ma secondo me non c'entra niente con lui. Lei ha troppo carattere".

La richiesta delle ragazze a Flavio

Flavio sta uscendo solo con Martina e Nicole da diverse settimane, quindi i fan di Uomini e donne si aspettano che a breve possa annunciare la scelta.

Anche le corteggiatrici vorrebbero concludere il percorso il prima possibile, tant'è che hanno chiesto al tronista di schiarirsi gli ultimi dubbi che ha e poi decidere con quale delle due vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere.

Le prossime registrazioni ci saranno l'1 e il 2 dicembre, quindi i curiosi dovranno aspettare diversi giorni prima di sapere se Flavio è vicino alla scelta oppure se sia ancora indeciso.

Quattro tronisti e poco spazio nelle puntate

Da quando Maria De Filippi ha offerto il trono a Ciro, il tempo da dedicare ai ragazzi del cast è diminuito.

Visto che deve raccontare i percorsi di quattro tronisti, la conduttrice di Uomini e donne ha scelto di dividerli nelle due registrazioni della settimana: lunedì 24 novembre, ad esempio, in studio si è parlato delle esterne di Flavio e Ciro con le loro pretendenti, mentre martedì 25 è stato dato spazio a Sara e a Cristiana.

Nella puntata che è andata in onda il 26 novembre, invece, Flavio non si è visto e Tina ha chiesto: "Ma non c'è? Mi sento sola".

"No, lui viene domani", ha risposto la padrona di casa che sta cercando di dare la giusta attenzione a tutti i protagonisti del Trono Classico di questa edizione.