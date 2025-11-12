Sono passati pochi giorni da quando Cinzia Paolini ha deciso di lasciare Uomini e donne in coppia. Nel corso della registrazione del 10 novembre, la dama ha scelto di andare via con Rocco Bruno, nonostante lo scetticismo generale. Su Instagram, inoltre, la protagonista del Trono Over ha pubblicato una foto del compagno mentre rileggeva la lettera che le aveva scritto per dichiararsi davanti a tutti.

Amore a gonfie vele lontano dalle telecamere

Lunedì scorso Cinzia e Rocco hanno lasciato Uomini e donne mano nella mano, e l'hanno fatto dopo essersi dichiarati reciprocamente.

Le anticipazioni della registrazione del 10 novembre svelano che il cavaliere ha sorpreso la dama leggendole una lettera molto romantica e poi regalandole un bracciale. Lei ha contraccambiato dicendo apertamente che lui è stato l'unico a farle provare un forte sentimento nel programma.

A distanza di poco tempo da questo momento, che il pubblico vedrà in tv verso la fine del mese, Cinzia ha deciso di pubblicare la prima foto del nuovo fidanzato.

Non ha postato un selfie o uno scatto di coppia, ma le mani del compagno che stringevano la lettera che le aveva scritto: Paolini ha anche aggiunto la data "10.11.25", il giorno in cui ha scelto di legarsi a Rocco dopo una frequentazione piuttosto turbolenta.

La stizza di Maria De Filippi

La messa in onda delle puntate inedite di Uomini e donne è parecchio indietro rispetto alle registrazioni. In questo periodo i telespettatori stanno assistendo alle liti che ci sono state tra Cinzia e Rocco, dopo che hanno deciso di interrompere la conoscenza.

Qualche giorno fa, inoltre, è stato trasmesso lo sfogo di Maria De Filippi di fronte all'ennesimo inconcludente botta e risposta tra i due componenti del Parterre Over.

"Io non vi chiamerò più al centro, ve lo dico da ora", ha detto la presentatrice dopo aver assistito per quasi un'ora a una discussione tra la dama e il cavaliere.

Le perplessità di Gianni Sperti

L'uscita di scena di Cinzia e Rocco, dunque, andrà in onda tra qualche settimana, ma le anticipazioni del web svelano che la nuova coppia non convincerà quasi nessuno.

Gianni Sperti, in particolare, non perderà l'occasione per ribadire che non crede al sentimento della dama e Tina Cipollari farà una previsione su quanto durerà questa storia d'amore.

Gli opinionisti di Uomini e donne non si emozioneranno di fronte alla "scelta" di Paolini e Bruno, anzi si diranno quasi certi del fatto che a breve torneranno in studio per annunciare la rottura, un po' come è accaduto a Sabrina a meno di un mese di distanza dal suo fidanzamento con Nicola.