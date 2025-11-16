Sono passati mesi dalla fine della loro storia, ma Cristina Ferrara non perde l'occasione per punzecchiare Gianmarco Steri sui social. Dopo la messa in onda dell'ultima puntata di Verissimo, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha pubblicato un video nel quale parlava di un abito di qualità scadente che aveva deciso di non comprare. Un parere condiviso da tanti fan è quello secondo cui la ragazza avrebbe paragonato il suo ex al vestito che ha preferito lasciare in negozio perché non la convinceva. Questo filmato, poi, è stato rimosso da Instagram dopo alcune ore.

Le parole dette e poi rimosse da Instagram

Il 15 novembre è andata in onda la prima intervista di coppia di Gianmarco e Martina. Gli ex tronisti di Uomini e donne si sono raccontati nel salotto di Verissimo e hanno parlato anche delle loro ultime relazioni.

Gianmarco ha tagliato corto sulla rottura con Cristina, dicendo che è avvenuta alla fine di agosto per motivi che non avrebbero a che fare con il suo attuale sentimento per Martina.

A poche ore di distanza dalla fine del programma su Canale 5, Cristina ha postato una storia su Instagram che tanti hanno interpretato come una frecciatina, neppure troppo velata, nei confronti dell'ex compagno.

"Ho visto un abito molto carino, e lo stavo per prendere.

Il prezzo era normale, ma la qualità molto scadente. Ho detto no, meglio che resti lì, perché avrebbe occupato un posto inutile nell'armadio", ha detto la giovane sui social.

Il paragone che non passa inosservato

Lo sfogo di Cristina ha portato molti fan a ipotizzare che parlasse di Gianmarco, ma per non dare troppo nell'occhio l'avrebbe paragonato a un abito che aveva appena visto in un negozio.

Ad avvalorare questa tesi, c'è anche un'altra mossa che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha fatto sabato scorso: a distanza di qualche ora dalla pubblicazione di quella storia un po' polemica, ha deciso di cancellarla senza dare nessuna spiegazione.

Il commento di Lorenzo Pugnaloni

La frecciatina di Cristina ha fatto discutere molto sui social, soprattutto chi non sta apprezzando i suoi riferimenti velati a Gianmarco (alcuni giorni fa ha messo "mi piace" al commento di chi lo ha definito un "omuncolo coatto").

"Dice che vuole stare fuori da questa storia, ma sta sempre in mezzo", "Vuole solo visibilità", "Scredita Gianmarco da mesi", "Ma cosa vuole? Sta pure con Raul adesso", "Sta facendo una figuraccia dietro l'altra", si legge su X.

Anche Lorenzo Pugnaloni ha criticato il comportamento dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne scrivendo su Instagram: "Ridicola e pagliaccia. Non va al confronto e poi tira frecciatine per rimanere in hype? Quella volta non è andata sennò veniva fuori la storia di Raul. Magari il suo unico obiettivo di vita è il trono".