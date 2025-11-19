Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Dopo aver ufficializzato il loro legame a Uomini e donne e a Verissimo, i due hanno cominciato a farsi vedere insieme anche per le strade della loro città. Come ha documentato Chi magazine in questi giorni, gli ex tronisti sono stati paparazzati a Roma all'uscita dal ristorante della famiglia di lei tra baci, sorrisi e coccole.

La coppia sempre più unita

Gianmarco e Martina sono inseparabili, e la prova di ciò arriva dalle foto che i paparazzi gli hanno fatto in questi giorni per le strade di Roma.

Gli ex tronisti di Uomini e donne, infatti, sono stati immortalati all'uscita dal ristorante della famiglia di lei mentre si scambiavano baci e abbracci.

La storia tra Steri e De Ioannon procede a gonfie vele, e i fan che hanno sempre creduto in loro (anche nel periodo in cui entrambi facevano coppia con altre persone) non possono che gioire e augurargli il meglio per il futuro.

Come hanno confermato a Silvia Toffanin sabato scorso, per il momento i ragazzi non andranno a convivere, ma vivendo nella stessa città si vedono sempre e possono coltivare il loro rapporto quotidianamente.

L'entusiasmo dei fan sui social

Martina e Gianmarco stanno insieme da circa un mese, ma sul web c'è ancora chi stenta a credere a tutto quello che è successo nell'ultimo periodo tra i due amatissimi ex protagonisti di Uomini e donne.

Lei è RINATA !!!!

È così ke doveva andare dall ‘inizio …il tempo nn li ha divisi ..è servito per portarli dove sono ora … 😍🫶🏻…#coatters pic.twitter.com/A46gtfgHFp — 🔥🐺 “Vera “🎱 💫 (@veraEsaurita93) November 18, 2025

"Lei è rinata da quando sta con lui", "Le cose dovevano andare così dall'inizio, e chi dice il contrario non capisce nulla", "Il tempo è servito a portarli dove sono ora, quindi va bene così", "Sono troppo belli", "Sarò sempre debolissima per i loro sorrisi", si legge su X da quando sono state pubblicate le foto che i paparazzi hanno fatto alla coppia per le strade di Roma.

Le ultime apparizioni in televisione

In queste settimane Gianmarco e Martina sono stati ospiti di due programmi di punta di Canale 5, Uomini e donne e Verissimo.

A fine ottobre il ragazzo si è confrontato con Ciro e Cristina agli Elios (De Ioannon non ha accettato l'invito per non mancare di rispetto ai genitori), poi sette giorni dopo c'è stato un ultimo faccia a faccia davanti a Maria De Filippi.

Sabato 15 novembre, invece, Silvia Toffanin ha intervistato la nuova coppia e ha ripercorso tutte le tappe che hanno portato a questo chiacchierato ritorno di fiamma.

Dai social, invece, si apprende che Gianmarco ha trascorso alcuni giorni a Londra con i genitori e la sorella, e Martina è rimasta a Roma: i due hanno detto più volte che vogliono fare le cose con calma, quindi non è strano che lei non sia stata inclusa nel viaggio che la famiglia Steri ha deciso di fare.