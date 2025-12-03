Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Sahika somministrerà delle sostanze a Erim, per convincerlo che Yildiz sia responsabile della morte di Ender. Il ragazzo, fuori controllo, non esiterà ad aggredire la matrigna davanti agli occhi sbigottiti di Halit.

Erim colpito dalla presunta morte di Ender

Ender verrà data per morta dopo aver subito un'aggressione da parte di un personaggio misterioso. La donna cadrà nelle acque del Bosforo e di lei si perderanno le tracce. Otto mesi più tardi, Erim sarà in cura dagli psicologi per superare la perdita della madre.

Yigit e Sahika saranno vicini al ragazzo e lo aiuteranno ad affrontare il delicato momento.

Nel frattempo, Halit risulterà ancora sposato con Yildiz, sparita il giorno dell'incidente di Ender. La situazione peggiorerà quando la sorella di Zeynep farà ritorno a Istanbul nel corso della festa di fidanzamento tra Halit e Sahika. La donna manderà a monte le nozze del marito, rivelando di essere incinta di lui.

Erim drogato da Sahika prova ad aggredire Yildiz

Sahika sarà infastidita dalla presenza di Yildiz, incinta di quasi nove mesi di Halit, così deciderà di eliminare la sua rivale grazie all'aiuto di Erim. Sahika inizierà ad alterare la percezione di Erim con la complicità di Yigit, per poi convincerlo che era stata Yildiz a gettare Ender nelle acque del Bosforo.

Sahika suggerirà a Erim di fare qualcosa per distruggere l'assassina di sua madre. Il giovane, poco dopo, proverà a soffocarla. Aysel riuscirà a evitare il peggio, davanti a un Halit sconvolto dal gesto del figlio, ormai fuori controllo. Yildiz comprenderà che Sahika ha plagiato Erim, accelerando così il ritorno di Ender a casa.

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Yildiz ha cercato d'incastrare Kemal nel tentativo di far saltare le nozze con Zehra. Allo stesso tempo, Ender ha mostrato a Halit le foto di Yildiz insieme all'ex marito.

Dundar, invece, è apparso sempre più geloso del rapporto tra Zeynep e Hakan. La ragazza l'ha rassicurato, dicendogli che con il collega sono solo amici.

Dundar ha raggiunto, con la sua numerosa famiglia, la villa di Yildiz per ufficializzare la proposta di matrimonio con Zeynep.

Kemal è apparso in una brutta situazione economica a causa di un investimento sbagliato. Ha chiesto a Halit di recuperare il capitale investito nella società. L'imprenditore ha fatto sapere al genero che avrebbe portato l'argomento nel consiglio d'amministrazione al più presto.