Domenica 21 dicembre andrà in onda l'ultima puntata di Amici del 2025, ma il cast è già in vacanza da un paio di giorni. Il 13° speciale di questa edizione del talent, infatti, è stato registrato giovedì scorso e sul web sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è successo. I professori e gli allievi torneranno al lavoro tra circa 20 giorni: il 7 gennaio ricomincerà il daytime, l'8 ci saranno le prime riprese del nuovo anno e poi domenica 11 verranno trasmesse su Canale 5.

Il cast di Amici in pausa fino a gennaio

Oggi, 19 dicembre, è andato in onda l'ultimo daytime di Amici del 2025, ma la programmazione del talent si fermerà ufficialmente domenica prossima.

La tredicesima puntata di questa edizione del talent, infatti, sarà trasmessa in tv il 21/12 ma è stata registrata giovedì scorso, quindi il cast è già in vacanza.

La scuola più famosa d'Italia rimarrà chiusa per circa venti giorni: le lezioni dovrebbero ricominciare dopo Capodanno, invece il daytime tornerà su Canale 5 da mercoledì 7 gennaio.

Il giorno successivo, ovvero giovedì 8, ci sarà la prima registrazione del 2026: quel giorno inizierà la corsa degli allievi verso il serale, il cui esordio è previsto nel mese di marzo.

Flavia in sospeso e quattro alunni in sfida

Le anticipazioni della puntata di Amici che andrà in onda il 21 dicembre, svelano che cinque allievi saranno a rischio fino alla riapertura della scuola dopo le vacanze di Natale.

Anna Pettinelli sospenderà la maglia di Flavia perché scontenta del suo rendimento, invece Opi, Riccardo, Anna e Giorgia andranno in sfida in quanto i peggiori delle gare di canto e di ballo della settimana.

Nel corso della registrazione dell'8 gennaio, dunque, i professori e alcuni giudici esterni dovranno decidere se il futuro di questi ragazzi sarà nel talent oppure se dovranno lasciare il posto ad altre persone.

Scontri tra docenti nell'ultimo speciale dell'anno

Il 2025 di Amici si chiuderà con molta tensione: nel corso della puntata del 21 dicembre, infatti, non mancheranno le liti tra i professori e anche quelle tra i giudici delle gare.

Tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ci sarà un lungo e acceso diverbio che li porterà a ricordare vecchie ruggini, invece Emanuel Lo e Alessandra Celentano andranno contro Garrison per il giudizio negativo che esprimerà sulla performance di Alessio.

Al rientro dalle vacanze di Natale, tutti e sei gli insegnanti del cast dovranno cominciare a pensare chi merita di partecipare al serale tra i titolari della classe: nella prossima fase del talent, infatti, i ragazzi promossi verranno divisi in squadre in base agli accoppiamenti tra i loro docenti di riferimento.