Si sono concluse le riprese dello speciale di Amici in onda il 21 dicembre. Le anticipazioni di SuperGuida Tv svelano che non ci sono state eliminazioni definitive, ma diversi allievi sono finiti a rischio: Opi e Riccardo per il canto e Anna e Giorgia per il ballo sono andati in sfida dopo le gare giudicate da Arisa, Garrison e Angelo Madonia. Dopo un breve esame, invece, Anna Pettinelli ha sospeso la maglia di Flavia e si è presa un po' di tempo per decidere se riconfermarla tra i titolari oppure no.

I peggiori delle gare dell'ultima puntata di Amici del 2025

Il 18 dicembre si è svolta l'ultima registrazione di Amici del 2025, e i professori hanno deciso di riconfermare tutti gli allievi almeno fino alla prima puntata del nuovo anno.

Secondo le anticipazioni trapelate al termine delle riprese, i talenti che erano in sfida l'hanno vinta e altri quattro sono finiti a rischio.

La gara di canto è stata giudicata da Arisa (che è stata anche ospite musicale insieme a Jacopo Sol), e le esibizioni che l'hanno convinta di meno sono state quelle di Opi e Riccardo: i due titolari hanno dovuto indossare la maglia rossa.

I ballerini sono stati valutati da Garrison e Angelo Madonia: il migliore è risultato Emiliano, le peggiori Anna e Giorgia.

Queste quattro sfide dovrebbero avere ruolo nel corso del primo speciale del 2026, probabilmente in onda domenica 11 gennaio.

Anna Pettinelli tra liti e la sospensione di una maglia

Nello speciale non sono mancate le liti tra i professori.

Anna Pettinelli ha discusso più volte con Rudy Zerbi sia sui voti che lei ha dato a Caterina e Angie in puntata che su vecchie questioni che non hanno mai risolto.

La docente di canto, però, ha regalato un colpo di scena quando ha deciso di sospendere la maglia di Flavia perché non è contenta del suo rendimento: l'allieva ha provato a opporsi chiedendo di poter fare un'esibizione in più, ma l'insegnante è rimasta ferma sulla sua decisione.

Garrison critica Alessio in studio

Nell'ultima puntata di Amici del 2025 c'è stato anche un piccolo bisticcio tra Emanuel Lo e Garrison.

Il giudice della gara di ballo ha criticato Alessio sostenendo che sarebbe stato un po' sottotono rispetto al solito, ma l'insegnante del ragazzo è intervenuto per difenderlo e tra i due è nata una discussione.

A sorpresa, inoltre, Alessandra Celentano ha preso la parola e si è schierata dalla parte del titolare della scuola che in queste settimane ha messo alla prova con compiti molto difficili.