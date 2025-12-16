Lunedì 15 dicembre, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Durante una votazione fra i cinque concorrenti rimasti in gioco, Anita Mazzotta è stata eletta superfinalista e quindi nella finale del 18 dicembre verrà esclusa da ogni televoto flash fino a quando sarà la volta di decretare il vincitore. Sul web, però, tale decisione ha creato una sorta di polemica: "Una comodina".

GF: Anita è la prima superfinalista

La puntata del GF in onda ieri, è stata ricca di colpi di scena.

Al televoto tra Omer e Domenico, quest'ultimo è stato sconfitto di misura e quindi ha dovuto dire addio al sogno di vincere il reality show ad un passo dalla finale.

Successivamente i concorrenti rimasti in gioco sono stati chiamati in gran segreto ad esprimere la loro preferenza sul superfinalista:

Jonas ha fatto il nome di Anita;

Giulia ha scelto Grazia;

Grazia ha optato per Giulia;

Di conseguenza la scelta di Omer è stata decisiva per eleggere Anita Mazzotta come prima concorrente sul podio.

Anita è la superfinalista di questa edizione di #GrandeFratello e salirà sul podio per conquistare la vittoria finale 🤩 pic.twitter.com/7Hnc5Yxx8T — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 16, 2025

Pioggia di critiche sul web

Su X, diversi utenti hanno commentato in modo polemico l'elezione di Anita Mazzotta come superfinalista.

Uno spettatore ha scritto: "Anita è la prima superfinalista nella storia del GF a non essere mai passata da un televoto.

A questo punto datele il montepremi e fatela finita". Un altro ha aggiunto: "Il podio più regalato della storia. Che ha fatto Anita in quella casa (oltre la ship) per meritare dove è arrivata? Una comodina dall'inizio alla fine". Un altro utente ha affermato: "Impensabile Anita sul podio senza passare dal televoto in finale. Addirittura Jonas avrebbe meritato più di lei". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Omer ha dimostrato di agire col cuore e non di strategia". "Praticamente avete inventato questa cosa per far arrivare Anita sul podio", ha detto un altro utente. Infine c'è chi ha criticato il meccanismo utilizzato per formulare il podio finale: "Ogni anno sono passati tutti dal televoto perché è giusto così, mentre quest'anno avete inventato un sistema per favorire Anita.

Assurdo".

Il percorso di Mazzotta

Il percorso di Anita Mazzotta al GF è stato segnato dalla prematura scomparsa della madre: dopo una settimana dal suo ingresso, la 26enne è uscita per 10 giorni salvo poi decidere di tornare per proseguire l'esperienza televisiva. Una volta tornata in gioco la concorrente si è avvicinata sempre di più a Jonas Pepe, tanto che i due hanno intrapreso una relazione sotto i riflettori. In casa Anita non è mai finita al televoto in quanto spesso inserita tra i preferiti dai suoi compagni d'avventura: l'unico televoto alla quale la gieffina ha partecipato è stato nella puntata dell'8 dicembre in cui è stata decretata finalista.