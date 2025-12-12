Da mesi i telespettatori si interrogano sulla natura del rapporto che hanno instaurato Andrea Delogu e Nikita Perotti e oggi, 12 dicembre, la concorrente di Ballando con le stelle ha dato una risposta che ha spiazzato. Sotto al post Instagram che ha dedicato al suo maestro, la conduttrice ha specificato che non sono fidanzati ma che si sono trovati come persone e intendono portare avanti questo legame anche dopo la fine del programma.

La risposta che sorprende i fan

In queste ore Andrea Delogu ha voluto dedicare dolci parole al suo maestro di Ballando con le stelle sotto a due loro foto che ha pubblicato su Instagram.

Negli ultimi mesi sono circolate molte voci su questa coppia, soprattutto sull'intesa che è nata in sala prove e che i due hanno mostrato anche sul palco ogni sabato sera.

Fino a oggi entrambi i protagonisti del programma di Rai 1 non si erano sbilanciati sulla natura del loro rapporto, e anche per questo molte persone hanno fantasticato su come si sarebbe potuto evolvere lontano dalle telecamere.

Il 12 dicembre, però, la conduttrice ha scelto di rispondere in modo deciso ad un utente che ha chiesto: "Insomma, stanno insieme o no?".

"No, non stiamo insieme. Ma ci siamo trovati come persone", è stata la replica un po' infastidita di Andrea a chi continua a fare domande su un possibile flirt con il suo insegnante Nikita Perotti.

La battuta di Fabio Fognini sui social

In queste ore Andrea Delogu non ha risposto solo ai fan che vogliono sapere se è fidanzata con Nikita oppure no.

Il post che la concorrente di Ballando con le stelle ha pubblicato il 12 dicembre ha ricevuto tantissimi "mi piace" e altrettanti commenti, come quello ironico di Fabio Fognini che ha scritto: "Ah, l'amour".

Tutti: “non c’è bisogno di dare un’etichetta al vostro rapporto perché è già bello così”



FOGNINI: pic.twitter.com/Bx4RlHyzwg — ✨•Tisiana•✨ (@nessunomicaga_) December 12, 2025

La conduttrice si è fatta una risata e ha ironizzato sul fatto che quando incontrerà il collega gliela farà pagare per queste parole che contraddicono quanto ha specificato lei in altri commenti, ovvero che non è legata sentimentalmente al suo maestro.

Ultime puntate di Ballando con le stelle 2025

L'edizione 2025 di Ballando con le stelle volge al termine: sabato 13 andrà in onda la penultima puntata, invece la settimana successiva (il 20/12) sarà eletto il vincitore di questa stagione.

Tra pochi giorni le coppie ancora in gara si sottoporranno al giudizio dei cinque componenti della giuria (a partire da quello di Caroline Smith, esperta di danze latinoamericane), a quello dei "tribuni" Rossella Erra e Sara Di Vaira ma soprattutto a quello del pubblico: attraverso i social, infatti, i fan potranno contribuire a mandare avanti i loro concorrenti preferiti, salvandoli dagli spareggi che ci saranno nella semifinale di questo sabato.