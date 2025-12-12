Da alcuni giorni i fan del Grande Fratello stanno votando per scegliere il quinto finalista di questa edizione: chi riceverà meno preferenze nel televoto che sarà chiuso lunedì 15 dicembre, verrà eliminato. I risultati del sondaggio su Forum Free (al quale hanno partecipato 835 persone), danno per super favorito Omer con il 61,80%. Domenico, invece, ha ricevuto il 38,20% e sembra essere il concorrente più a rischio.

Come stanno votando i fan del Grande Fratello sul web

Chi sarà eliminato e chi diventerà finalista tra Domenico e Omer? Il verdetto di questo televoto sarà svelato solo nel corso della puntata del Grande Fratello del 15 dicembre, ma sul web sono stati fatti alcuni sondaggi e i fan si sono schierati in maniera abbastanza netta.

Le votazioni su Forum Free sono state chiuse da qualche ora, e i risultati delle stesse sono nettamente a favore del concorrente di origini siriane.

A questo sondaggio hanno partecipato 835 utenti e il 61,80% ha votato per salvare Omer, e di conseguenza per farlo diventare il quinto ed ultimo finalista di quest'edizione del reality.

Domenico, invece, è a rischio perché ha ricevuto il 38,20% delle preferenze totali e tra qualche giorno potrebbe dover rinunciare a giocarsi il montepremi con gli altri inquilini ancora in gara.

Omer favorito anche senza Rasha

Alle ore 10:40 del 12 dicembre, il sondaggio su Reality House è ancora aperto, quindi i fan del Grande Fratello possono continuare a votare chi salvare e chi eliminare tra i due concorrenti in nomination.

I risultati parziali di questa votazione online sono ancora a favore di Omer, che al momento ha ricevuto il 72% delle preferenze (corrispondono a 280 voti dei 390 totali); Domenico, invece, è stato salvato dal 28% degli utenti che hanno partecipato a questo sondaggio (110 persone).

Stando a questi numeri, Omer dovrebbe superare il televoto contro Domenico in maniera abbastanza agevole perché il pubblico continua a stare dalla sua parte anche dopo la turbolenta rottura con Rasha.

I percorsi dei due inquilini in nomination

Omer e Domenico sono stati tra i protagonisti dell'edizione 2025 del Grande Fratello: il primo, ad esempio, si è distinto per carattere sin dal suo ingresso nella casa e non si è mai risparmiato nei confronti e nel dire quello che pensa.

Tra le mura della casa, inoltre, il ragazzo aveva trovato l'amore: la storia con Rasha ha fatto sognare il pubblico fino a pochi giorni fa, quando è arrivata un'improvvisa quanto dura rottura dopo una lite per futili motivi.

Il giovane campano, invece, si è legato molto a Benedetta e questo ha spinto la sua compagna Valentina a intervenire più volte per chiedergli di rispettare lei e la loro bambina. I due inquilini hanno parlato di una bella amicizia fino alla semifinale e poi, poco prima che la giovane fosse eliminata, c'è stata una velata dichiarazione da parte di entrambi e la promessa di continuare a viversi anche lontano dalle telecamere.