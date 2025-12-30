Cambio programmazione tv sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dal prossimo 7 gennaio 2026. Il palinsesto del primo pomeriggio subirà delle modifiche per lasciare spazio al ritorno delle trasmissioni di Maria De Filippi, pronte nuovamente a occupare il daytime.

Di conseguenza, per Forbidden Fruit ci sarà una drastica riduzione nella fascia pomeridiana così come verrà tagliato anche l'appuntamento extra-large di questi giorni con Io sono Farah, che sta andando in onda con delle puntate speciali di circa un'ora.

Come cambia la programmazione tv dal 7 gennaio: modifiche per Forbidden Fruit

La rete ammiraglia del Biscione è pronta a cambiare nuovamente l'assetto del primo pomeriggio a partire dal 7 gennaio, quando alle 14:45 ci sarà spazio per il ritorno di Uomini e donne in daytime.

Maria De Filippi, dopo la pausa natalizia, tornerà a occupare il pomeriggio della rete ammiraglia pronta a tener banco con le vicende dei protagonisti che animano il trono classico e over.

Alle 16:25, invece, torneranno anche gli appuntamenti con la striscia quotidiana del daytime di Amici 25, che riprenderà la regolare programmazione dalla domenica successiva.

Io sono Farah drasticamente tagliata in daytime a partire dal 7 gennaio 2026

Il ritorno in video delle trasmissioni di Maria De Filippi comporterà una serie di modifiche alla programmazione del daytime, legate in primis agli appuntamenti con le soap opera.

Forbidden Fruit, ad esempio, verrà nuovamente tagliata e ridotta nella fascia del pomeriggio: i nuovi episodi, a partire dal 7 gennaio, torneranno a essere trasmessi dalle 14:15 alle 14:45 circa, per soli trenta minuti al giorno.

Modifiche anche alla programmazione di Io sono Farah che, in questi giorni natalizi, ha ampiamente occupato il daytime feriale di Canale 5 con delle puntate extra-large di ben un'ora, trasmesse dalle 15:15 alle 16:15 circa.

Dal prossimo mercoledì pomeriggio, la serie che vede protagonista Demet Ozdemir, andrà in onda nuovamente con episodi mini che saranno trasmessi dalle 14:05 alle 14:15, a cavallo tra Beautiful e Forbidden Fruit.

Crescono gli ascolti di Io sono Farah nel daytime pomeridiano di Canale 5

In questi giorni di messa in onda, l'appuntamento con Io sono Farah ha registrato un notevole incremento dal punto di vista Auditel grazie proprio alle puntate speciali di un'ora trasmesse in daytime tra Forbidden Fruit e La forza di una donna.

La soap opera ha registrato un ascolto di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno pari a uno share che ha sfiorato la soglia del 20%, raggiungendo anche picchi record del 23% durante la messa in onda con punte di 2,1 milioni di spettatori.