Bahar e Ceyda faranno pace dopo giorni di distanza nella puntata de La forza di una donna di sabato 3 gennaio: "Non posso arrabbiarmi con te". dirà Ceyda abbracciando la sua amica.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar comunicherà il suo ritorno alla vecchia casa senza Sarp e Ceyda sarà felicissima. Nessuna delle sue immaginerà che l'uomo sta già contrattando per prendere la casa del piano di sopra. Yusuf, infine, non perderà occasione per umiliare Bahar dicendole che Arif è rinato da quando si è sbarazzato di lei.

L'inganno di Sarp a La forza di una donna: deciso a prendere la casa di Yusuf

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp avrà intenzione di prendere in affitto la casa sopra a quella di Bahar. Per evitare impedimenti da parte di Arif, Sarp manderà Munir a parlare con Yusuf. Il braccio destro di Cesmeli si presenterà alla caffetteria dicendo che ha bisogno di un appartamento. Arif non lo riconoscerà e gli spiegherà che c'è una casa di fronte, ma lo avvertirà sul fatto che è in pessimo stato. Munir insisterà ugualmente per vedere l'appartamento e ad accompagnarlo sarà Yusuf, ben felice di avere un'altra entrata. Ceyda vedrà movimenti all'interno del palazzo, ma non riuscirà a vedere Munir, né dallo spioncino, né dalla finestra.

Poco dopo, Bahar telefonerà alla sua amica, chiedendole se può andare a trovarla. Ceyda risponderà in modo ancora molto freddo, ma accetterà di incontrare la donna. Bahar arriverà a Tarlabasi e vedrà Yusuf che non perderà occasione per attaccarla. "Arif ha ritrovato il sorriso quando si è sbarazzato di te", dirà l'uomo, "E poi ha già conosciuto un'altra donna, un avvocato". Bahar non farà una piega e dirà a Yusuf che ha già conosciuto Kismet ma lei chiama Arif "fratello" e dubita che ci sia qualcosa tra loro. Quando sentirà la parola "fratello", Yusuf chiederà a Bahar ulteriori informazioni, ma lei salirà le scale ignorandolo.

Bahar pronta a tornare alla vecchia casa con i figli

Nella puntata de La forza di una donna di sabato 3 gennaio, Bahar busserà alla porta di Ceyda e quando aprirà ci sarà qualche secondo di imbarazzo.

"Ciao", diranno entrambe guardandosi in silenzio. Dopo poco, però, sul viso di Ceyda apparirà un sorriso di complicità e le due amiche torneranno ad abbracciarsi con molto affetto. Bahar e la sua vicina di casa faranno finalmente pace dopo le incomprensioni degli ultimi giorni. "Non posso arrabbiarmi con te", dirà Ceyda, "Ti voglio troppo bene". Le due donne prenderanno un caffè e Ceyda racconterà che presto arriverò un nuovo inquilino. Bahar ne approfitterà per dirle che l'indomani lei e i bambini torneranno a casa. Ceyda sarà al settimo cielo, anche perché la sua amica le dirà che Sarp non andrà a vivere con loro.

Il periodo di lontananza tra Bahar e Ceyda

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, tra Bahar e Ceyda ci sono stati dei litigi che le hanno tenute lontane.

Tutto ha avuto inizio quando Ceyda ha saputo che Bahar stava ospitando Sarp a casa di Hatice. Per la donna era inconcepibile avere a che fare ancora con quell'uomo che lei considera la causa della morte di Yeliz. Ceyda si è allontanata da Bahar perché ha pensato chel ei volesse tornare con suo marito. Pochi giorni dopo, è arrivata un'altra notizia che ha fatto infuriare Ceyda. Sirin le ha detto che sa che Arda è il figlio di Emre e la donna ha pensato subito che fosse stata Bahar a parlare del suo segreto. Ceyda, infatti, si era confidata solo con Bahar sulla questione e per questo ha rotto con lei. Solo dopo alcuni giorni si è scoperto che a parlare della faccenda è stata Idil dopo aver origliato una conversazione di Hatice ed Enver.