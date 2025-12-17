I concerti di Capodanno del 31 dicembre torneranno a tenere compagnia al pubblico di Rai 1 e Canale 5 per attendere l'arrivo del 2026.

Anche quest'anno, in prima serata, ci saranno i consueti show live con la presenza di svariati artisti che avranno il compito di intrattenere il pubblico.

Tra i nomi previsti spiccano quelli di Orietta Berti e Gigi D'Alessio, entrambi amatissimi dal pubblico della televisione generalista.

Capodanno Rai 1, chi sono gli ospiti del concerto del 31 dicembre

Il 31 dicembre, subito dopo il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, su Rai 1 andrà in onda il tradizionale appuntamento con L'anno che verrà, lo show musicale condotto anche quest'anno da Marco Liorni.

La serata evento, in onda in diretta da Catanzaro, potrà contare sulla presenza di numerosi ospiti che si alterneranno sul palco per far compagnia al pubblico in piazza e a quello da casa in vista dell'arrivo del nuovo anno.

Tra i volti confermati spicca quello di Orietta Berti, che proporrà al pubblico un medley dei suoi grandi successi.

Spazio anche al ritorno di Cristiano Malgioglio, mattatore del piccolo schermo nelle vesti di giurato a Tale e Quale Show.

Spazio anche alla musica di Patty Pravo: la cantante sarà tra i Big dello show del 31 dicembre in attesa poi di calcare il palco dell'Ariston a febbraio per il Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti.

Anticipazioni concerto Capodanno Canale 5 del 31 dicembre: arriva Gigi D'Alessio

Le anticipazioni sul concerto di Capodanno di Canale 5, invece, rivelano che anche quest'anno al timone ci sarà Federica Panicucci accompagnata da Rovazzi, dopo l'esperienza dello scorso anno.

La conduttrice di Mattino 5 potrà contare sulla presenza di un volto amatissimo dal pubblico che sarà in piazza a Bari per svariati momenti della lunga serata: trattasi di Gigi D'Alessio, che quest'anno ha condotto con buon successo lo spettacolo Gigi e Vanessa, trasmesso su Canale 5.

Tra gli ospiti del Capodanno in musica targato Mediaset figura anche il cantante Raf, che sarà tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2026 e dovrebbe essere confermata la presenza dei concorrenti di Amici 25.

Chi ha vinto la sfida ascolti dello scorso anno tra Rai 1 e Canale 5 per il 31 dicembre

Lo scorso anno, ad avere la meglio nella sfida Auditel del prime time tra i due concerti di Capodanno, era stato L'anno che verrà.

Lo show di Rai 1 condotto da Marco Liorni aveva ottenuto 5,3 milioni di spettatori sfiorando il 37% di share mentre lo show di Federica Panicucci aveva conquistato l'attenzione di circa 3,5 milioni di spettatori arrivando al 25% di share con picchi superiori al 33% durante la messa in onda.