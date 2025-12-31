Il Grande Fratello è giunto al termine da diverse settimane, ma alcuni concorrenti continuano ad essere del clamore. In occasione del 31 dicembre, Domenico D'Alterio è salito a Roma per trascorrere il Capodanno insieme a Benedetta Stocchi. I due all'interno del reality avevano mostrato un certo feeling, ma il concorrente campano era ancora fidanzato con Valentina.

Domenico e Benedetta: nuova coppia dopo il GF?

Su Instagram, Domenico ha postato una stories mentre si trova in macchina con Benedetta e il cane di quest'ultima. Il bel campano ha ironizzato sul fatto che l'amica non sia capace a guidare e sulla scarsa puntualità: "Ci ha messo molto a venire alla stazione Termini di Roma.

Io nel frattempo aspettavo, aspettavo".

Dunque è evidente che i due ex concorrenti del GF trascorreranno il Capodanno insieme. All'interno del reality show di Canale 5, i due inquilini avevano mostrato un certo feeling ma non si erano mai lasciati andare poiché D'Alterio risultava essere impegnato con Valentina. Terminato il programma, però, Benedetta e Domenico si sono mostrati insieme in diverse occasioni e la stessa concorrente originaria di Nemi ha ammesso di nutrire dei sentimenti nei confronti dell'ex concorrente.

Tutte le coppie nate al reality

L'edizione del GF quest'anno ha visto la nascita di diverse coppie.

Tra quelle nate sotto i riflettori ci sono i "Jonita" formati da Anita Mazzotta e Jonas Pepe ed i "Rashmer"; per quanto riguarda Rasha Younes e Omer Elomari i due all'interno della casa hanno sempre preferito andarci con i piedi di piombo, ma lontano dai riflettori non si sono più posti limiti.

Una volta spente le luci nella casa più spiata d'Italia è nata un'altra coppia ovvero quella formata da Grazia Kendi e Mattia Scudieri ("Amanters" per i fan). I due hanno intrapreso una frequentazione al termine del GF visto he Grazia ha sempre dichiarato di essere rimasta colpita dal concorrente catanese, mentre quest'ultimo ha deciso di interrompere la relazione con Carlotta.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulle coppie nate al GF. "Ragazzi ma quindi Domenico e Benedetta stanno ufficialmente insieme?", ha chiesto un utente. Un altro ha aggiunto: "Oddio Domenico e Benedetta hanno incontrato Ascanio e Katia al mercato". Un altro utente ha scritto: "Sono contenta per Benedetta, ma mi dispiace per Paola (figlia di Domenico)". Tra i vari fan c'è chi ha commentato la réunion tra Domenico, Benedetta e Mattia: "Ma sono bellissimi. Questo è il post GF che ci meritiamo". Infine c'è anche chi ha affermato: "Quella tra Benedetta e Domenico è veramente il racconto di una storia".