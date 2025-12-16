Nell’ultima puntata della soap turca La notte nel cuore, che verrà trasmessa su Canale 5 martedì 23 dicembre 2025 in prima serata, Cihan (Burak Tozkoparan) verrà colpito al petto da un'arma da fuoco, ma sopravvivrà. Dopo aver rischiato di perdere il marito, Melek (Hafsanur Sancaktutan) partorirà la piccola Zuhal.

Cihan lotta tra la vita e la morte

Sumru riuscirà ad allontanare Peri da Cihan, appena scoprirà che ha aperto una nuova agenzia grazie ad Harika.

Spazio anche a Bunyamin, il quale cadrà in preda alla disperazione per la perdita dell’eredità dei Sansalan.

L’uomo però farà un sospiro di sollievo, appena Sumru gli proporrà di gestire l’agenzia di Peri insieme alla moglie Canan.

Intanto, Cihan seguirà Melek per chiederle perdono, quando si recherà in una gioielleria per acquistare un regalo per la madre Sumru. Durante una rapina, Cihan verrà ferito da un colpo di pistola gravemente, nel tentativo di proteggere la moglie dai malviventi. Per fortuna, dalle anticipazioni turche, si evince che Cihan si salverà, dopo aver lottato tra la vita e la morte in ospedale.

Sumru e Tahsin si sposano, Esat in carcere

Intanto, dopo aver sposato Sevilay e aver superato il difficile intervento al cervello, Nuh partirà per la luna di miele. A quel punto, anche Tahsin e Sumru convoleranno a nozze [VIDEO], dopo aver ufficializzato il loro fidanzamento: alla cerimonia oltre a Nuh e Sevilay, sarà assente anche Esat, il quale dovrà stare tre anni in carcere.

Tuttavia, quest’ultimo riuscirà a fare gli auguri alla madre, tramite una telefonata.

A seguito del matrimonio della madre e Tahsin, Melek entrerà in travaglio e metterà al mondo una bambina che chiamerà Zuhal per onorare la defunta suocera. Infine, tutti i familiari, compresi Nuh e Sevilay, si precipiteranno in ospedale per accogliere la nipotina.

Riepilogo sulla crisi coniugale tra Melek e Cihan a causa di Peri

Dopo essere tornata a Istanbul, Peri si è presentata come la fidanzata di Cihan, insospettendo i Sansalan. Tuttavia quest’ultimo ha fatto subito chiarezza, assicurando a Melek che si tratta di una sua vecchia amica, ma in realtà non è stato sincero. In particolare, Cihan ha nascosto alla moglie di essersi lasciato andare alla passione con Peri, quando frequentavano la stessa università a Berlino.

Ben presto, quest’ultima ha approfittato del giorno del matrimonio di Nuh e Sevilay per riconquistare Cihan. Durante il banchetto nuziale, Peri è riuscita ad attirare il suo ex in bagno con la scusa di dovergli parlare del loro passato. Dopo aver sorpreso il marito insieme a Peri in atteggiamenti compromettenti, Melek è rimasta sconvolta, al punto da andarsene via senza dare spiegazioni.