Cambio di programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di sabato 13 dicembre 2025. La soap rimane in onda nel daytime, ma con alcune modifiche rispetto alla settimana precedente e alla consueta collocazione feriale. L’appuntamento è dunque confermato, pur con un nuovo orario che segna un lieve slittamento nella programmazione.

La nuova puntata speciale della serie turca andrà in onda dalle 15:30, subito dopo una puntata più lunga di Forbidden Fruit.

Il sabato pomeriggio di Canale 5 continuerà a essere nelle mani delle soap turche, che terranno compagnia al pubblico nella prima parte del daytime.

La messa in onda di Beautiful è confermata alle 13:45, seguito alle 14:20 da un nuovo appuntamento speciale con Forbidden Fruit in prima visione assoluta.

La serie turca si allungherà fino alle 15:30, facendo slittare così la messa in onda de La forza di una donna, di cui andrà in onda come sempre una puntata più lunga in prima visione.

Ridotta la puntata de La forza di una donna del 13 dicembre

La nuova puntata speciale di sabato pomeriggio non andrà in onda dalle 15:15, ma sarà trasmessa dalle 15:30 su Canale 5.

La messa in onda è confermata fino alle 16:30 circa, dopodiché andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

A differenza del daytime feriale, La forza di una donna non andrà in onda anche alle 18:10 per trainare al meglio l'appuntamento con Caduta Libera, il quiz a premi condotto da Max Giusti.

Al sabato pomeriggio la soap avrà un solo appuntamento nella fascia pomeridiana, lasciando spazio a Verissimo fino alle 18:45.

Il talk show di Silvia Toffanin, a differenza della trasmissione di Nuzzi, riesce a registrare ottimi ascolti, superando ampiamente la trasmissione competitor Ciao Maschio trasmessa su Rai 1, ferma al 10-11% di share.

La soap turca comincia a crescere negli ascolti del tardo pomeriggio di Canale 5

Intanto, il doppio appuntamento quotidiano con La forza di una donna comincia a decollare negli ascolti del pomeriggio di Canale 5.

La puntata trasmessa il 10 ottobre alle 18:10 ha registrato il suo record di ascolti in questa nuova fascia oraria, raggiungendo la soglia di 1,9 milioni di spettatori pari a uno share che ha sfiorato il muro del 17%, con picchi del 19% durante la messa in onda.

Numeri che hanno fatto calare leggermente la media Auditel de La vita in diretta, il talk show competitor trasmesso su Rai 1, che negli ultimi giorni ha registrato una media di 2,1 milioni pari al 19% di share, contro il 21-22% registrato nelle settimane precedenti di programmazione con punte che avevano raggiunto anche il 25% fino alle 18:40.

Tuttavia, con questa nuova doppia programmazione quotidiana, si avvicina a passi spediti anche il momento del gran finale.

Entro i primi mesi del 2026 si arriverà alla messa in onda dell'ultima puntata di sempre, ma Mediaset non ha intenzione di rinunciare alle serie turche e continuerà a puntare sulla messa in onda sia nel daytime pomeridiano che nella fascia serale, come sta già accadendo con Io sono Farah, tornata in onda dopo il finale di Tradimento.