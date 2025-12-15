Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden fruit, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Alihan Tasdemir (Onur Tuna) proporrà a Zeynep Yildiz di trasferirsi in America. Yildiz accetterà che la sorella lasci la Turchia, consapevole che abbia bisogno di serenità, dopo averla coinvolta nei suoi problemi con Halit.

La famiglia Argun prende le distanze da Yildiz e Zeynep

Le anticipazioni rivelano che Alihan e Zeynep verranno coinvolti nei problemi di Yildiz e Halit, che attraverseranno una grave crisi coniugale. Il signor Argun divorzierà dalla moglie, dopo che Erim verrà colpito da uno sparo fatto partire da suo suocero Mustafa.

La decisione non piacerà a Yildiz, che proverà di tutto per farsi perdonare dal marito.

Nel frattempo, tutti i membri della famiglia Argun inizieranno a prendere le distanze dalle sorelle Yilmaz. Zerrin, fortemente influenzata dalle voci messe in giro da Zehra, chiederà a Zeynep di ridarle un gioiello che le aveva dato il giorno delle nozze con Alihan. La donna andrà a casa della cognata per riavere una spilla, dicendole che è giusto che la porti la figlia Lila quando troverà marito. La scelta turberà Zeynep che faticherà non poco a nascondere l'accaduto ad Alihan.

Yildiz accetta che la sorella vada in America con Alihan

Alihan scoprirà ben presto quello che ha fatto Zerrin, comprendendo che tutti i famigliari non devono essere implicati nelle loro problematiche.

L'uomo proporrà a Zeynep di partire per l'America per vivere il loro amore lontano da qualsiasi interferenza esterna. Yildiz non si opporrà alla decisione della sorella di raggiungere l'America per ritrovare un po' di serenità come Zerrin che si rappacificherà con i novelli sposi prima della partenza.

Ender ha messo in difficoltà Kaya dopo il suo arrivo

Nel frattempo, negli scorsi appuntamenti di Forbidden fruit andati in onda a dicembre su Canale 5, Yildiz ha scoperto che Mustafa è suo padre, dopo un confronto esplosivo con Asuman. La donna ha, poi, tentato un'ultima mossa con Alihan, rivelandogli che le foto che lo immortalavano a letto con Ender erano una messinscena. La confessione non ha prodotto l'effetto sperato perché l'imprenditore si è convinto di non avere più chance con Zeynep e per questo motivo è apparso sempre più deciso a lasciare la Turchia.

Kaya, invece, ha fatto il suo arrivo ad Istabul come nuovo amministratore delegato dell'azienda. Ender ha iniziato a mettere l'uomo in difficoltà per poi riabbracciare suo figlio Erim, appena tornato da Londra.

Zeynep, intanto, è rimasta intrappolata tra i ricordi di Alihan e un matrimonio con Dundar sempre più imminente. La donna ha dimostrato di essere divisa tra ragione e sentimento.