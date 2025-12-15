Le trame delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 22 al 28 dicembre su Rete 4 rivelano che Manuel maltratterà Teresa a causa del troppo dolore provato per la morte di Jana. Leocadia, invece, partirà per un viaggio per trovare un modo per risollevare le sorti della tenuta.

Manuel bistratta Teresa ma poi si pente

Alonso avvertirà Manuel che Jana non può essere seppellita nella tomba dei De Lujan ma deve essere sepolta nella zona comune del cimitero. Il marchesino apparirà inizialmente molto adirato anche se poi Maria lo convincerà che sia la scelta più giusta così almeno non giacerà accanto a Cruz.

La tenuta, nel frattempo, sarà aggravata da enormi problemi finanziari. Leocadia sembrerà avere l'asso nella manica per risolvere la situazione. La darklady lascerà La Promessa per alcuni giorni con l'intenzione d'incontrare un suo contatto che possa aiutarla.

Successivamente Manuel rimarrà chiuso all'interno della camera della sua defunta moglie Jana. Il giovane apparirà vinto dalla sofferenza e fuori da sé arriverà a trattare male Teresa, che cercava solo di essergli d'aiuto. Manuel capirà di aver sbagliato atteggiamento nei confronti della domestica e per questo le porgerà le scuse. L'uomo accetterà poi di liberare la camera dagli oggetti personali di Jana per cercare di guardare avanti.

Catalina chiede aiuto a Martina

Le anticipazioni rivelano che Ramona apparirà certa che la scomparsa del dottor Gamarra sia legata a quella di Jana. La donna chiederà a Curro (Xavi Lock) di prestare la massima attenzione.

Manuel e Maria, intanto, appariranno i più devastati dall'addio di Jana. Il marchesino prenderà in considerazione il trasferimento a Milano per prendere parte ad un progetto sull'aeronautica. Allo stesso tempo, la domestica non farà altro che piangere, non trovando consolazione nemmeno nelle parole di Samuel.

Infine Catalina chiederà aiuto a Martina per risollevare le sorti de La Promessa. Sarà in questa circostanza che Leocadia metterà a disposizione i suoi risparmi per coprire i pasti di tutti i residenti della tenuta.

Jana ha deciso di affrontare Leocadia e Cruz

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà dicembre su Rete 4, Jana ha deciso di affrontare Leocadia e Cruz (Eva Martin), ignara delle conseguenze. La marchesa ha rivelato a Petra che la nuora vuole rivolgersi alla guardia civile. La governante ha avuto paura di essere coinvolta nella denuncia di Jana.

Samuel, invece, ha preso una decisione drastica, non riuscendo a frenare i sentimenti che prova per Maria.

Infine Angela e Curro hanno avuto un confronto dopo la dichiarazione d'amore di lui.