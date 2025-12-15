Le trame del nuovo appuntamento della soap opera La Promessa, in programma il 20 dicembre su Rete 4, rivelano che Curro aprirà il suo cuore ad Angela, confessandole di essersi innamorato di lei. Santos, invece, denuncerà il comportamento di Petra ad Alonso tramite una lettera.

Curro dichiara i propri sentimenti ad Angela

Petra dirà al sergente Burdina di non lasciar andare la servitù della tenuta fino a conclusione delle indagini sulla sparatoria ai danni di Jana. Santos si risentirà molto di tale situazione e darà vita ad uno scontro con la governante,

Nel frattempo, Curro si mostrerà duramente colpito dal ferimento di Jana, le cui condizioni risulteranno subito molto gravi.

Il baronetto rimarrà vicino al capezzale della sorella insieme ad Angela, alla quale confesserà i propri sentimenti.

Santos scrive una lettera ad Alonso con le ingiurie pronunciate da Petra contro Jana

Nella puntata serale de La Promessa in onda il 20 dicembre, Jana darà l'impressione di riprendersi dallo stato di coma, provando a pronunciare qualche flebile parola con un filo di voce. Petra, invece, si mostrerà insensibile di fronte a tale scena, credendo che Jana serva solo per tenere il letto caldo a Manuel. Le parole faranno infuriare Samuel e Santos, il quale apparirà arrabbiato con la governante per aver impedito a sua madre Ana di venire a La Promessa. Il valletto deciderà di scrivere una lettera ad Alonso per raccontargli delle ingiurie che Petra ha pronunciato contro Jana.

Alonso non ha voluto vendere un prezioso pianoforte

Nel frattempo, nelle scorse puntate de La Promessa andate in onda a dicembre su Rete 4, Maria e Padre Samuel hanno consegnato a Catalina il ricavato della vendita del vaso, nascondendole di aver visto Adriano nella tenuta del conte di Monteverde. Il prelato è apparso sempre più preso dalla domestica. Petra, invece, è sembrata molto gelosa delle attenzioni che Santos ha avuto per Ana. La governante, a questo punto, ha screditato la figura della donna di fronte al valletto.

Cruz ha proposto a Lorenzo di rinunciare all'idea di far sposare Curro con una ricca ereditiera mentre Manuel ha deciso di assentarsi per qualche giorno dalla tenuta per un impegno di lavoro.

Intanto Alonso non ha voluto vendere un prezioso pianoforte e nemmeno il palazzo di Madrid per risollevare le sorti della tenuta, caduta in disgrazia. Cruz, invece, si è opposta alla vendita di quello di Cadice, in quanto simbolo della dinastia.

Jana, intanto, ha informato Leocadia di aver incolpato Cruz della morte di Dolores e Tomas. La dark lady ha organizzato un piano di vendetta ai danni della nobile. Infine Santos è apparso sicuro di un possibile ritorno di fiamma tra Ricardo e Ana.