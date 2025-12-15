Nuovo colpo di scena in arrivo a Forbidden Fruit dove, nelle prossime puntate, una rivelazione di Ender lascerà di stucco Caner il quale verrà a sapere che la sorella, 23 anni prima, ha dato alla luce un bambino che ha poi dato in adozione. Tutto dunque, è accaduto prima che Ender si mettesse con Halit e diventasse madre di Erim. Un segreto, quello di Ender, che la donna ha custodito gelosamente per tutti questi anni, non rivelando nulla neanche al padre del bambino, ovvero Kaya.

Ender confessa a Caner che ha un altro figlio: 'L'ho avuto prima di Erim'

L'arrivo in città di Kaya ha scombussolato Ender la quale ha cercato in tutti i modi di allontanarlo dall'azienda senza però riuscirci. Nel corso delle prossime puntate della soap Tv, si scoprirà qualcosa in più sul legame che li ha uniti in passato. I due hanno avuto una relazione prima che lei si mettesse con Halit ed è finita in malo modo quando Kaya ha deciso di andare in America a studiare. Il risentimento di Ender verso il suo ex però, avrà radici ancor più profonde, visto che si scoprirà che la donna, proprio nel periodo in cui fu lasciata dall'uomo, scoprí di essere incinta. Lei non disse nulla a Kaya e portò avanti la gravidanza in gran segreto, tanto che neppure Caner ne è mai stato a conoscenza.

Caner lo scoprirà proprio nel corso delle prossime puntate, quando Ender gli confesserà il suo grande segreto: 'Ho avuto un figlio da Kaya'. Il fratello rimarrà senza parole e Ender lo rassicurerà dicendogli che non si tratta di Erim.

Ender ha dato in adozione il figlio avuto da Kaya

Entrando nel dettaglio, si verrà a sapere che Ender decise di portare a termine la gravidanza visto che quando riuscì a racimolare i soldi necessari, erano già passati i termini legali per poter abortire. Lei diede alla luce un bambino che fu dato subito in adozione. Caner, ancora sconvolto, chiederà alla sorella notizie sul nipote ma lei sarà chiara e netta: non ha idea di che fine abbia fatto il figlio che oggi, ha 23 anni.

Ender spiegherà a Caner di non aver mai detto nulla a Kaya nonostante i due, per un breve periodo, siano tornati insieme dopo il ritorno dell'uomo dagli Usa. Erim avrà dunque un fratello maggiore, di cui, per il momento, si ignorerà l'identità.

Kaya sospetta di essere il padre di Erim: riassunto puntate precedenti

Che la relazione tra Kaya e Ender fosse una cosa seria, lo si è intuito dalla reazione della donna quando ha scoperto che il suo ex è tornato in pianta stabile a Instanbul dopo tanti anni di assenza. Ciò che ha fatto arrabbiare Ender è stato il rapporto che Kaya ha instaurato con Erim, che ha fatto pensare che il ragazzo fosse in realtà figlio del nuovo CEO della holding Argun. Anche Kaya ha cominciato ad avere dubbi in tal senso e ha cercato di scoprire la verità con un test del Dna. Peccato che i risultati lo abbiano smentito: Erim non è figlio suo.