Contrariamente a quello che avevano dichiarato nei giorni scorsi, Rasha Younes e Omer Elomari non passeranno il Capodanno insieme. In diretta su TikTok, infatti, la concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha spiegato che il compagno rimarrà con la famiglia fino al 3 gennaio, dopodiché si ricongiungeranno. La ragazza ha anche risposto a tono a chi sostiene che la storia nata nella casa sarebbe già finita e che starebbe prendendo in giro il fidanzato.

L'annuncio che spiazza i sostenitori dei Rashmer

Dopo aver festeggiato insieme sia il Natale che il compleanno di Omer, i Rashmer sono tornati alla loro quotidianità.

Nell'ultima settimana, infatti, entrambi gli ex concorrenti del Grande Fratello hanno fatto dirette su TikTok (sia singole che di coppia) e hanno chiacchierato con i fan del più e del meno.

Il 30 dicembre scorso, però, Rasha ha dato una notizia che quasi nessuno si aspettava: lei e il compagno non passeranno il Capodanno insieme, anzi si ricongiungeranno solo dopo che la famiglia di lui lascerà l'Italia.

"Ieri abbiamo deciso che, siccome c'è qui la sua famiglia, passeremo il Capodanno separati e ci rivedremo il 3 gennaio", ha detto la ragazza in live prima di rassicurare i sostenitori della coppia sul motivo di questa separazione temporanea.

"Nessuna rottura, non ci siamo lasciati. Anche meno, dai", ha chiosato la giovane.

La risposta piccata di Rasha alle accuse degli hater

Da quando ha anticipato che non trascorrerà il Capodanno con Omer, Rasha è stata presa di mira da chi è convinto che non sarebbe davvero innamorata del ragazzo che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello.

"Lo prende in giro, non lo ha mai voluto. Lei è un'ottima attrice e già so che non andrà mai a trovarlo", questo è un commento che la ragazza ha intercettato su X e al quale ha voluto rispondere in maniera decisa.

"Tu sai tutto? La verità è che ti brucia, vorresti essere al nostro posto. Forse sei innamorato di me, ma pensa alla tua vita triste", ha replicato la giovane poche ore fa.

Il Capodanno degli altri concorrenti del GF 2025

Se Omer e Rasha passeranno il Capodanno separati, molti altri concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello si sono organizzati per attendere insieme l'arrivo del nuovo anno.

Grazia e Mattia hanno raggiunto Benedetta e Domenico a Roma e tra poche ore brinderanno al 2026 e ai legami che hanno instaurato negli ultimi mesi grazie al programma di Canale 5.

Anche Jonas e Anita dovrebbero trascorrere l'ultimo dell'anno insieme, infatti il modello è a Jesolo da qualche giorno e ha conosciuto tutti i parenti e gli amici della ragazza con la quale fa coppia dallo scorso novembre.