Rasha Younes ha dimostrato di avere carattere al Grande Fratello, e sta continuando a farlo anche ora che il programma è finito ed è tornata alla sua quotidianità. A chi insinua che starebbe prendendo in giro Omer Elomari, infatti, la ragazza ha risposto in modo pungente e stizzito. I Rashmer non passeranno il Capodanno insieme, ma entrambi smentiscono una crisi o una rottura.

Il commento che fa arrabbiare Rasha

Poche ore fa, in live su TikTok, Rasha ha annunciato che non passerà il Capodanno con Omer: i due ex concorrenti del Grande Fratello, infatti, hanno deciso di concludere il 2025 con le rispettive famiglie e poi si ricongiungeranno.

"Non ci siamo lasciati, anche meno. C'è la sua famiglia qui, quindi noi ci rivedremo il 3 gennaio", ha detto la ragazza in diretta sui social.

Questa scelta dei Rashmer ha un po' stupito, anche perché nei giorni scorsi entrambi avevano parlato di un party di fine anno che avrebbero fatto con i loro amici.

"Io sapevo che sarebbe andata così, lei non andrà mai da Omer perché lo sta prendendo in giro. Non lo ha mai voluto, è un'attrice", ha scritto un utente di X dopo aver saputo che la coppia non si riunirà il 31 dicembre.

La smentita alle voci di crisi o di rottura

Rasha ha letto questo commento pungente e ha voluto rispondere a modo suo, ovvero in maniera schietta e senza girarci troppo intorno.

"Tu sai tutto? La verità è che ti brucia perché vorresti essere al nostro posto. Sei innamorato di me? Pensa alla tua vita triste", ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello al fan che ha messo in dubbio il suo sentimento nei confronti di Omer.

Il supporto dei fan per la coppia

La replica piccata di Rasha a chi continua a mettere in discussione il suo rapporto con Omer, ha fatto esultare le tantissime persone che credono in loro sin dall'inizio.

"Ti amo", "Asfalta gli hater pure a Capodanno, una lavoratrice instancabile", "Gli hai fatto un regalo rispondendogli", "Lei è sempre on fire, la adoro", "Rasha non smettere mai", "Continua pure", "Sei il top, gli altri sono solo invidiosi", "Ha servito anche il 31 dicembre", "Una queen assoluta", "Ma quando la smetteranno di blaterare?", "Le persone così possono mangiarsi solo i gomiti", "Hai ragione, che vita triste deve avere", "Falliti", "La gente sta messa veramente male", "Fregatene di questi hater invidiosi", "Sei grande", "Brava", si legge su X in queste ore.

La concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, dunque, ha smentito a modo suo i rumor che la volevano già in crisi o addirittura prossima alla rottura con Omer solo perché non festeggeranno insieme il Capodanno a differenza delle altre coppie che si sono formate nel corso dell'edizione.