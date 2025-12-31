Nelle ultime ore sul web si erano diffuse voci secondo le quali Helena Prestes e Javier Martinez non avrebbero passato insieme l'ultimo giorno del 2025, ma sono stati loro stessi a smentirle con un video che il pallavolista ha postato su Instagram. Quelli che al Grande Fratello erano stati ribattezzati gli Helevier, infatti, hanno scelto di attendere l'arrivo del 2026 in una location da sogno in Umbria, e con loro c'è soltanto il cane Amy.

L'attesa del 2026 degli Helevier

Pochi giorni fa Helena aveva invitato i suoi fan a non credere alle chiacchiere che circolano quasi quotidianamente sul suo rapporto con Javier, soprattutto quelle che li vorrebbero in crisi o addirittura prossimi alla rottura.

Oggi, 31 dicembre, per alcune ore si è vociferato del fatto che gli Helevier avrebbero trascorso il Capodanno in città diverse e in compagnia di altre persone, ma non è così.

Il pallavolista, infatti, ha pubblicato un video che ha indirettamente smentito questo gossip e che ha spoilerato che lui e la compagna attenderanno l'arrivo del 2026 in una location da sogno in Umbria.

La coppia nata nella casa del Grande Fratello quasi un anno fa, infatti, avrebbe scelto di festeggiare il Capodanno in uno chalet molto romantico: a fare compagnia a Prestes e Martinez, ci sarebbe solo la loro cagnolina Amy (che si intravede nella storia che ha postato il ragazzo su Instagram poche ore fa).

Sono troppo felice per loro che sono in un bel posto da favola, in una location incantevole per festeggiare il Nuovo Anno

Auguri Ragazzi 🥂

divertitevi 🧸❤️🐎#helevier #prestinez pic.twitter.com/fvgakaxJop — helevier _amori_miei 🐻🐴 (@vanna3534) December 31, 2025

La gioia dei fan

La notizia che Helena e Javier festeggeranno il Capodanno da soli e in modo romantico, ha reso felici i loro tantissimi fan.

"Sono troppo contenta per loro che sono in un posto da favola", "Auguri ragazzi", "Divertitevi", "La famiglia Prestinez al completo in una location bellissima dove festeggeranno tutti e tre insieme", "La gente parla per niente e puntualmente viene smentita", "Che soddisfazione vederli lì felici e ignari delle chiacchiere", "Non ho mai avuto dubbi", "Ora gli hater possono pure rosicare", "Il silenzio è oro e le chiacchiere sono piombo", "Meritano tutto l'amore del mondo", "Godo alla faccia di chi diceva che non l'avrebbero passato insieme", si legge su X in queste ore.

Quasi un anno in coppia per Helena e Javier

Chi ha seguito gli Helevier sin dall'inizio, saprà che tra poco più di un mese festeggeranno il loro primo anniversario di fidanzamento.

Helena e Javier si sono dati il primo bacio il 7 febbraio 2025, e in quel periodo vivevano ancora nella casa del Grande Fratello.

Dopo una lunga amicizia, infatti, tra la modella e il pallavolista è scoccata la scintilla e non si sono più separati: dallo scorso autunno i due convivono a Terni, la città per la quale la 35enne ha lasciato Milano dopo tanti anni.