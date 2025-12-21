Il Grande Fratello si è concluso lo scorso giovedì 18 dicembre, ma alcuni ex concorrenti continuano a far parlare di sé. In queste ore, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione su una presunta discussione tra Jonas Pepe e Giulio Carotenuto. Quest’ultimo ha smentito il rumor, replicando: “Tra noi amicizia e rispetto reciproco”.

La segnalazione di Deianira Marzano

Tramite una storia su Instagram, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta su Giulio Carotenuto: "Pare ci sia stato uno scontro acceso tra Jonas e Giulio. Quest'ultimo avrebbe esortato Jonas a essere meno spiritoso, perché se lui non fosse uscito dalla casa, Anita si sarebbe fidanzata con lui visto che è un ragazzo colto".

La segnalazione prosegue con un dettaglio ancora più forte: "Pare che Jonas Pepe stesse per dare un pugno a Giulio e siano intervenuti per dividerli".

La versione di Giulio Carotenuto

Dopo aver appreso del rumor che circolava sul suo conto, Giulio Carotenuto ha ricondiviso il pettegolezzo tra le sue storie, commentando: "Mi è arrivato questo screen. Non so che problemi avete, ma risolveteli".

In una seconda storia su Instagram, Giulio ha poi fornito la sua versione dei fatti sul rapporto che lo lega a Jonas Pepe: "Con Jonas c’è una bella amicizia e rispetto reciproco. Invito voi tutti a diffidare di questo tipo di notizie e a controllare le fonti. Il resto è solo rumore di fondo".

Cosa c'entra Anita Mazzotta

Giulio Carotenuto è stato uno dei primi concorrenti a lasciare la casa del Grande Fratello per effetto del televoto.

Durante il suo breve percorso nel reality, aveva instaurato un buon rapporto sia con Benedetta Stocchi sia con Anita Mazzotta. Dopo l’eliminazione di Giulio, Anita era rientrata nella casa in seguito alla morte della madre.

Una volta tornata in gioco, si è progressivamente avvicinata a Jonas Pepe, lasciandosi andare a un’intesa sempre più evidente, alimentata da una forte attrazione reciproca.

Il parere di alcuni utenti del web

Nel frattempo, su X diversi utenti hanno commentato il pettegolezzo che ha coinvolto Giulio e Jonas.

Un utente ha scritto: "Io non credo alla rissa sfiorata tra Giulio e Jonas".

Un altro ha aggiunto: "Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Nessuno può sapere cosa sarebbe successo in quella casa se Anita non fosse stata costretta a uscire per dieci giorni".

Al contrario, c’è chi ha spezzato una lancia a favore della coppia formata da Jonas e Anita: "Basta mettere zizzania tra i Jonita". Infine, alcuni hanno apprezzato le parole di Giulio: "Trovo che la replica di Giulio sulla presunta discussione con Jonas nel post reality sia sinonimo di grande maturità".