Le trame delle puntate di Beautiful in programma dal 29 dicembre al 3 gennaio su Canale 5 rivelano che RJ rimarrà sconvolto da un racconto di Luna in merito alla notte di passione avuta con Zende. Steffy, invece, sarà arrabbiata con Deacon, che continuerà a ribadire che Sheila è ancora viva.

Brooke capisce che RJ è rimasto turbato dal racconto di Luna

Steffy dirà a Liam di trovare assurdo che Deacon affermi che Sheila sia ancora viva. Nonostante questo, l'ex detenuto continuerà a indagare, convinto che la morte della criminale sia una messinscena.

La stilista e Finn, ignari dei sospetti di Deacon, si godranno una giornata al mare.

RJ, invece, ripenserà alla chiacchierata avuta con Luna, che, disperata, gli ha confessato di aver assunto per errore dei tranquillanti durante il matrimonio di Eric e Donna. Luna confesserà di non ricordarsi più niente della serata, ma di essersi svegliata a letto con Zende. Brooke noterà che RJ è rimasto profondamente sconvolto dal racconto di Luna. Allo stesso tempo, Zende si sentirà in colpa ammettendo di aver perso la testa per la stagista.

Steffy arrabbiata col comportamento di Deacon

Le anticipazioni rivelano che Deacon crederà che il corpo cremato appartenga a Sugar e non a Sheila. Steffy e Finn (Tanner Novlan), invece, raggiungeranno casa di Hope per parlare della nuova collezione.

La giovane si scuserà con la coppia per il comportamento del padre, il quale continuerà a sostenere che Sheila sia ancora viva. Steffy apparirà molto irritata mentre Finn e Hope cercheranno di giustificarlo. In questa circostanza, il dottore riceverà un messaggio urgente da Deacon, che lo pregherà di raggiungerlo ad Il Giardino. Durante l'incontro, l'ex detenuto rivelerà a Finn dell'esistenza di una donna identica a Sheila ma con dieci dita ai piedi. Il medico si pentirà di aver accettato l'incontro con Deacon anche se lui ribadirà che Steffy non ha pugnalato la criminale visto che è ancora viva.

Deacon è convinto che Sheila sia ancora viva

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Deacon si è mostrato fermamente convinto che Sheila sia ancora viva. L'uomo ha notato che il corpo cremato aveva dieci dita dei piedi, mentre l'amata ne aveva notoriamente nove.

Finn ha riferito tutto a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che ha respinto tale idea, considerandola una pazzia. La stilista ha ribadito di aver ucciso la suocera e sentito dichiarare la sua morte dai medici. La figlia di Ridge (Thorsten Kaye) ha intimato al marito di smetterla di diffondere bugie sul fatto che Sheila potesse essere ancora viva. Steffy ha voluto chiudere per sempre il capitolo legato alla morte della suocera.