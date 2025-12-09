Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano il lieto fine che ha tenuto in ansia i protagonisti per ben due anni e mezzo. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre sul sito di Mediaset Infinity, Mercan tornerà a casa e si spaventerà molto quando sarà in automobile. Ilgaz e Ceylin dovranno cercare di non essere iperprotettivi con la loro bambina appena ritrovata. Parallelamente proseguirà il processo contro Filiz e Dilek: la prima rimarrà in carcere, mentre l’ormai ex fidanzata di Eren verrà rilasciata in attesa della sentenza.

Ilgaz e Ceylin vanno a mangiare la pizza con Mercan

Ceylin e Ilgaz saranno al settimo cielo dopo aver ritrovato la loro figlia, sequestrata per oltre due anni da Filiz. La madre della bambina affronterà la rapitrice, avvertendola che presto Mercan tornerà a casa con lei. Intanto, Ilgaz e sua moglie porteranno la piccola a mangiare una pizza, ma al ritorno ci sarà un momento drammatico: la bambina si troverà in mezzo alla strada nel traffico e si spaventerà molto. I genitori, preoccupati, decideranno di riportarla subito alla casa famiglia. Le indagini sul rapimento proseguiranno e ci sarà un lieto fine: Mercan potrà tornare a vivere con Ceylin e Ilgaz. Tuttavia, i due dovranno tornare alla normalità gradualmente ed evitare comportamenti iperprotettivi nei confronti della figlia.

Filiz viene arrestata, Dilek viene rilasciata

Nel frattempo verranno chiarite le responsabilità di Filiz e Dilek nel sequestro di Mercan. Le due sorelle finiranno davanti al giudice: per Filiz verrà disposta la custodia cautelare in carcere, mentre Dilek sarà rilasciata in attesa del processo. Nil, intanto, prenderà le difese di Filiz, informandola che per lei potrebbe esserci la possibilità di richiedere l’infermità mentale come strategia per uscire dal carcere. Parallelamente, Nil ascolterà la dichiarazione della sua assistita, che rivelerà dettagli interessanti sulle due armi introdotte da Ceylin in ospedale. Tuttavia, arriverà l’esito del tampone effettuato sulla madre di Mercan, che risulterà negativo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mercan e Filiz hanno avuto un incidente

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili su Mediaset Infinity, Filiz ha scoperto di essere ormai ricercata dalla polizia e ha tentato la fuga in macchina insieme a Mercan. Le due, però, sono rimaste coinvolte in un incidente con un ragazzo appena rilasciato dal carcere. La madre del giovane è arrivata sul posto insieme ai suoi uomini e ha fatto cancellare le tracce dell’incidente, facendo ricoverare in gran segreto Filiz, che ha riportato alcune ferite durante l’impatto. Mercan, invece, non è rimasta ferita, ma soltanto spaventata per quanto accaduto a quella che considera da due anni e mezzo sua madre.