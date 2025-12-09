La trama della puntata di Io sono Farah in programma venerdì 12 dicembre in prima serata su Canale 5 rivela che la polizia arresterà Hakan per la morte di Alperen. Ersadi, invece, accoltellerà Bekir dopo essere stata presa in ostaggio da lui.

La polizia arresta Hakan

Mehmet crederà che la famiglia Akinci sia coinvolta nell'omicidio di Alperen. Il commissario chiederà quindi a Ilyas di avere i tabulati telefonici di tutti i membri della famiglia.

Intanto Farah deciderà di recarsi alla tenuta di Vera. Quest'ultima farà promettere ad Ali Galip che non torcere un capello alla protagonista.

Tahir non crederà alla versione dell'uomo e ne parlerà con Farah, la quale gli dirà che è l'unico modo per poter rimanere in Turchia. Il criminale, a questo punto, chiederà alla dottoressa di diventare sua moglie per farle ottenere la cittadinanza turca.

Nel frattempo, la polizia arresterà Hakan. Tutta la famiglia andrà in commissariato, scoprendo che il giovane dovrà rimanere dietro alle sbarre. Allo stesso tempo, Bekir proverà a eliminare Farah, che riuscirà a difendersi, ferendolo gravemente.

Ersadi confessa a Tahir di aver accoltellato Bekir

Tahir e Mehmet proveranno a tenere la protagonista lontana dall'indagini per impedirle di testimoniare: d'altronde che ci vogliono delle prove concrete che colleghino Hakan all'omicidio di Alperen.

Intanto Tahir correrà a casa, preoccupato per la strana assenza di Bekir, qui troverà Farah in stato confusionale mentre Bekir apparentemente morto. Ersadi confesserà a Tahir di aver accoltellato l'uomo per difendersi. I due chiameranno i soccorsi per poi scappare in un luogo sicuro.

Mehmet, invece durante il suo interrogatorio, tirerà fuori la presunta arma del delitto con le impronte di Kaan

Farah ha preso alloggio a casa di Tahir insieme al figlio Kerim

Nelle puntate di Io sono Farah andate in onda a inizio dicembre su Canale 5, la protagonista è apparsa delusa da Mehmet per quel che ha fatto, ma il rischio di essere rimpatriata in Iran l'ha spinta a collaborare con la polizia.

Intanto Ersadi ha deciso di andare a vivere a casa di Tahir in compagnia di Kerim.

Il criminale è apparso pronto a tutto pur di aiutare la dottoressa, persino a mettersi d'accordo con il padre adottivo. In questo frangente, Farah ha confessato a Tahir di voler rilasciare alcuna testimonianza, per non dover tornare in Iran.

Vera e Bade, intanto, hanno cercato di convincere Hakan a partire all'estero senza riuscirci. La moglie di Ali Galip - in ansia per le sorti del figlio - ha affrontato Farah, promettendole protezione in cambio del suo silenzio.