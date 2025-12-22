Sono passati alcuni giorni dalla fine del Grande Fratello 2025, ma le polemiche sembrano non volersi placare. In una storia che ha postato su Instagram poche ore fa, ad esempio, Anita ha lanciato una frecciatina a chi sta continuando a criticarla sia per il suo percorso nella casa che per la vittoria. La piercer ha rivolto una boccaccia e un pensiero pungente a quelli che lei stessa ha ribattezzato "leoni".

La stoccata della vincitrice del Grande Fratello

L'edizione 2025 del Grande Fratello si è conclusa con il trionfo di Anita, ma una parte del pubblico non è rimasta contenta di questo finale.

Da diversi giorni, infatti, la ragazza è presa di mira dai commenti negativi di alcuni spettatori e di ex concorrenti che avrebbero preferito vedere un'altra persona sul gradino più alto del podio.

Probabilmente stufa delle critiche che continuano a farle anche ora che il programma è finito, la piercer ha deciso di rispondere a tono a quelli che lei stessa ha definito "leoni".

"Dovevate parlare durante il reality, non dopo. Ciao", ha scritto la giovane accanto a una foto che si è scattata mentre faceva un occhiolino un po' dispettoso all'obiettivo.

ma sta parlando di se stessa anche vero? no perché sto ancora aspettando le famose bombe pic.twitter.com/gQM9PYtnIf — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) December 21, 2025

Le dure opinioni degli utenti di X

La frecciatina che Anita ha lanciato ai suoi hater a pochi giorni di distanza dalla fine del Grande Fratello, sembra non essere piaciuta a molti fan del programma.

"Ma sta parlando di sé stessa anche, vero?", "Io sto ancora aspettando le famose bombe che doveva sparare nella casa", "Ma queste smorfie? Abbiamo visto tutti che ha la personalità di un appendino", "Sta parlando di sé, non c'è altra spiegazione", "Ma si sente una diva che fa queste facce?", "Parla ma non dice mai nulla, come al solito", "Che falsa, non meritava la vittoria", "Lei è solo una comodina raccomandata che si è portata a casa una vittoria studiata a tavolino dagli autori", si legge su X in questi giorni.

L'amore con Jonas dentro e fuori la casa

Anita ha vinto il Grande Fratello anche grazie alla storia d'amore che ha vissuto all'interno della casa.

Dall'inizio dell'edizione 2025 del reality, infatti, molti fan hanno sperato che la piercer e Jonas diventassero una coppia, e sono stati accontentati dopo un mese.

Quelli che in rete sono chiamati gli Jonita, dunque, hanno conquistato un'ampia fetta di pubblico e sono anche i concorrenti che detengono il record di aerei di questa stagione del programma.

Terminata l'avventura tra le mura più spiate d'Italia nel migliore dei modi, Anita e Jonas hanno cominciato a viversi lontano dalle telecamere, ma senza mai dimenticare le tantissime persone che li hanno supportati e spinti verso la finale.