Anita ha vinto il Grande Fratello 2025, ma sul web sono stati in molti a lamentarsi di questo risultato definendolo scontato e già deciso da tempo. Tra gli spettatori del reality, in tanti non hanno apprezzato il percorso della piercer perché non avrebbe mai espresso un'opinione e avrebbe trionfato solo per ship con Jonas e per la perdita che ha avuto all'inizio dell'avventura.

Le lamentele dei fan del Grande Fratello

L'edizione 2025 del Grande Fratello ha una vincitrice: Anita ha trionfato con il 50,46% (contro il 49,54% di Giulia), ma tra gli spettatori è montata una polemica che è andata avanti per diverse ore.

Una parere che hanno condiviso molti utenti di X, è quello secondo il quale a vincere sarebbe stata una concorrente che avrebbe partecipato pochissimo alle dinamiche della casa, una ragazza che non si sarebbe esposta quasi mai se non con la sua storia d'amore con Jonas.

"Anita è la vincitrice scelta a tavolino al 20° giorno di programma, portata sul palmo di una mano e fatta arrivare in finale senza mai un televoto", ha commentato una fan su X raccogliendo moltissimi consensi.

"Questa è stata la vittoria più brutta, scontata e immeritata della storia del GF. Non è mai andata in nomination, non è mai stata messa in discussione, ha campato su una ship fake e ha strumentalizzato il lutto della madre per vincere.

Anita è una comodina, questo è il miglior titolo per lei", ha scritto un'altra utente scontenta di come è andata a finire giovedì sera.

La vittoria più brutta, immeritata e scontata nella storia del gf.

Mai andata in nomination, mai messa in discussione, ha campato sulla ship fake e strumentalizzato il lutto della mamma come un motivo per vincere.

Ha vinto il miglior titolo di comodina ! #grandefratello pic.twitter.com/nPbIMbbdP0 — Fabiola🍓 (@Fabiola63445821) December 19, 2025

Tanti scontenti per il successo di Anita

In queste ore sul web si possono trovare centinaia di commenti negativi sulla vincitrice del Grande Fratello e sul percorso poco incisivo che avrebbe fatto prima di arrivare sul gradino più alto del podio.

"Bravissima Anita, è record: ha vinto senza aver mai espresso un'opinione", "Ha vinto il premio comodino", "Non ha mai fatto un televoto prima di ieri sera, assurdo", "Non ha fatto nulla in quella casa, ma ha saputo giocare quando è rientrata perché si è letta i social", "Farà la fine di Perla", "Era parte dell'arredamento nella casa", "Vincitrice penosa perché si sapeva dall'inizio", "Anche Simona Ventura aveva una preferenza per lei e non lo nascondeva", si legge su X in queste ore.

Giulia beffata per una manciata di voti

La vittoria di Anita non è stata schiacciante come ci si aspettava: la piercer ha battuto Giulia con una differenza di voti dello 0,92%.

Quando al televoto erano in tre, a ricevere il maggior numero di preferenze è stata Giulia (poco più del 40% dei voti totali), poi con l'eliminazione di Jonas tutti i voti dei Jonita (i fan della coppia) sono andati ad Anita e questo le è bastato per aggiudicarsi il primo posto e i 110mila euro di montepremi che c'erano in palio.