Il giorno di Natale porta sempre con sé variazioni nei palinsesti televisivi e anche Canale 5 non fa eccezione. La rete ammiraglia Mediaset ha deciso di sospendere i suoi appuntamenti quotidiani più seguiti, dalle soap americane ai programmi di intrattenimento pomeridiani, per lasciare spazio a contenuti speciali e film natalizi. Tuttavia, una delle produzioni più amate dal pubblico, la soap turca La forza di una donna, non verrà del tutto cancellata: sarà infatti l’unico titolo confermato, seppur con un solo episodio, in onda alle 18:15. Il 25 dicembre non saranno trasmesse le trasmissioni di Maria De Filippi e le altre soap, tra cui Beautiful, Forbidden Fruit e Io sono Farah.

Beautiful, Io sono Farah e Forbidden Fruit saltano a Natale

Secondo la guida TV ufficiale Mediaset, il 25 dicembre non saranno trasmessi Beautiful (abitualmente in onda alle 13:40), Io Sono Farah (fascia delle 14:00), Uomini e Donne (14:45-16:00) e Amici (16:10 circa). Tutti questi programmi verranno sostituiti da una programmazione speciale dedicata al Natale, con film e contenuti tematici pensati per accompagnare gli spettatori durante il pomeriggio. La sospensione dei format quotidiani è ormai una consuetudine delle festività, volta a offrire un palinsesto più leggero e adatto a un pubblico familiare. L’unica eccezione sarà rappresentata dalla soap turca La forza di una donna, che andrà comunque in onda, seppur con un solo episodio.

La forza di una donna va in onda a Natale

Nonostante la pausa generale delle altre produzioni, Mediaset ha deciso di mantenere almeno un appuntamento con La forza di una donna, che andrà in onda alle 18:15, subito prima del quiz Caduta Libera. Si tratta di un segnale importante: la rete riconosce il successo della soap e la fedeltà del pubblico, scegliendo di non interrompere del tutto la sua programmazione neppure in un giorno festivo. In questo modo, gli appassionati potranno continuare a seguire la storia di Bahar e Sarp, pur con un solo episodio invece del consueto doppio appuntamento quotidiano. La soap turca, infatti, viene trasmessa anche con un episodio subito dopo Uomini e Donne, in uno spazio collocato prima della messa in onda di Amici, generalmente dalle 16:05 alle 16:25, ma a Natale questa fascia oraria sarà sospesa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Emre e Sirin si sono avvicinati

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Emre e Sirin hanno iniziato a frequentarsi, suscitando la gelosia di Ceyda. Nel frattempo, Hatice ha scoperto che suo marito Enver aveva trovato lavoro presso un fruttivendolo, dove scaricava cassette pesanti, e si è infuriata a causa dei suoi problemi di cuore. Il sarto ha quindi deciso di licenziarsi e ha iniziato a lavorare nel bar di Arif, poiché quest’ultimo e suo padre erano stati arrestati ingiustamente con l’accusa di aver ucciso Yeliz.