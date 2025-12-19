Nezir riceverà un invito molto speciale da Doruk per la sua festa di circoncisione nelle prossime puntate de La forza di una donna: per lui sarà una grande emozione.

Le anticipazioni rivelano che Doruk, all'insaputa di tutti, farà arrivare il suo invito a Nezir, che considera un amico importante. L'uomo non potrà voltare le spalle al bambino e si presenterà alla festa di Doruk, rendendolo molto felice. Sarp, invece, non sarà affatto contento degli invitati di suo figlio, che esprimerà il desiderio di avere anche Arif al suo fianco.

Nezir e Doruk non si dimenticheranno, come promesso

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir invierà un pacco a casa di Enver e presto si scoprirà che si tratta di un regalo per Doruk. Il bambino vedrà l'abito che sognava per la sua circoncisione e sarà al settimo cielo, perché lo stesso modello era stato indossato da Mert. Anche dopo la liberazione dei suoi ostaggi, Nezir e Doruk non si dimenticheranno, così come si erano promessi. Il bambino non vedrà l'ora di indossare quell'abito per la sua festa e i suoi genitori decideranno che organizzarla il prima possibile sarebbe la cosa giusta. Sarp e Bahar non vivranno momenti felici, perché lei deciderà di separarsi e chiederà a suo marito di cercarsi un'altra casa.

La notizia di questa separazione spegnerà l'entusiasmo dei bambini, ma Sarp solleverà il morale di Doruk dicendogli che il sabato successivo ci sarà una grande festa per lui. Il primo pensiero del piccolo andrà ancora una volta a Nezir, che riceverà da lui qualcosa di molto speciale. Doruk farà recapitare, all’insaputa di tutti, a Korkmaz un invito creato con le sue mani e per lui sarà una grande emozione.

Due invitati ostili a Sarp ne La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Nezir leggerà l'invito e ricorderà il momento in cui Doruk fantasticava con lui sulla festa, dicendogli che avrebbe voluto anche Mert. Nei giorni successivi, Nisan e suo fratello inviteranno alla festa anche Arif, ma Sarp non sarà affatto felice.

Per non creare ulteriori tensioni, Arif dirà che non potrà esserci a causa del lavoro in caffetteria, ma l'insistenza dei bambini gli farà cambiare idea. "Ci sarò", assicurerà l'uomo non facendo caso allo sguardo minaccioso di Sarp. Il giorno della festa, Nezir manterrà la sua promessa e si presenterà a casa di Hatice per fare felice il piccolo Doruk.

Doruk ha conquistato il cuore di Nezir con la tenerezza

Nelle puntate de La forza di una donna in onda in Italia, tra Doruk e Nezir è nato un legame speciale in una brutta circostanza. Korkmaz, infatti, ha rapito Bahar e i suoi figli per arrivare a Sarp, ma non li ha trattati come ostaggi. Doruk e la sua famiglia sono stati accolti alla villa come ospiti e dopo la diffidenza iniziale il bambino ha iniziato a essere molto incuriosito da quell'uomo col codino.

Doruk ha conquistato il cuore di Nezir giorno dopo giorno grazie alla sua dolcezza che tanto gli ricordava il figlio Mert, perso in giovane età. Doruk ha affermato di volere il codino e i tatuaggi come Nezir e questo ha creato una grande emozione nell'uomo. Korkmaz è rimasto così colpito da Doruk che ha esaudito il suo desiderio e ha liberato tutti senza fare del male a nessuno.