Il 9 dicembre sono stati pubblicati gli ascolti della penultima puntata del Grande Fratello 2025, e le cose non sono andate molto bene. Nonostante i tanti colpi di scena, le numerose eliminazioni e i televoti flash, il reality è stato seguito da 1,5 milioni di spettatori, per uno share che si è fermato al 13,60%. Quella che è andata in onda lunedì scorso, dunque, è la semifinale meno vista della storia del programma di Canale 5.

Ascolti in forte calo per il Grande Fratello

Nel corso della semifinale del Grande Fratello sono successi tantissime cose: cinque concorrenti sono stati eliminati, due sono diventate finaliste e altri due sono finiti al televoto per l'ultimo posto disponibile nel cast della finale della prossima settimana.

Tutti questi colpi di scena non sono bastati per appassionare il pubblico, anzi gli ascolti sono addirittura calati rispetto a quelli delle puntate precedenti.

Il prime time dell'8 dicembre ha tenuto incollati davanti alla televisione 1,5 milioni di fan, per uno share che si è fermato al 13,60% .

RECUPERATI I DATI



Catastrofe di ascolti per la semifinale di #GrandeFratello a 1.586.000 spettatori 13,6%#LaRuotaDellaFortuna batte i pacchi

con 5.056.000 spettatori e il 25%#AscoltiTv pic.twitter.com/uJpwnWyhQb — 𝐂𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐤 (@Boomerissima) December 9, 2025

Come si legge in rete in queste ore, dunque, la semifinale del GF 2025 è la meno vista della storia del programma e questo è un vero e proprio record negativo per chi lavora dietro le quinte.

Le emozioni del prime time dell'8 dicembre

Il Grande Fratello 2025 finirà lunedì 15 dicembre con la proclamazione del vincitore e a giocarsi il titolo saranno in cinque.

Jonas, Giulia, Anita e Grazia sono già finalisti, mentre Omer e Domenico si stanno sfidando al televoto (che verrà chiuso all'inizio dell'ultima puntata) per il quinto posto disponibile.

Ad essere eliminati ad un passo dalla finale, invece, sono stati: Francesca e Simone (esclusi all'inizio della semifinale), Benedetta e Donatella (uscite sconfitte dal televoto flash contro Anita) e Rasha (che ha perso la nomination contro Grazia).

Quando è prevista una nuova edizione Vip

Stando a quello che si legge sul web in queste settimane, il Grande Fratello dovrebbe tornare in onda tra pochi mesi.

Alfonso Signorini e gli autori del reality (pare con la collaborazione di Maria De Filippi) avrebbero già scelto i concorrenti dell'edizione Vip che dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 a partire da marzo 2026.

Rumor ancora tutti da confermare, inoltre, sostengono che Pier Silvio Berlusconi avrebbe approvato il cast della prossima stagione, quindi mancherebbe solo la data ufficiale del ritorno del format sul piccolo schermo.

La rete potrebbe prendersi una pausa dai reality per un paio di mesi (a gennaio e febbraio), ma già all'inizio della prossima primavera le porte della casa più spiata d'Italia dovrebbero riaprirsi per accogliere i personaggi famosi che parteciperanno al GF Vip.