Nelle ultime settimane l’attenzione mediatica su Belen Rodriguez non è stata legata a nuovi progetti professionali o a questioni sentimentali, ma a un momento personale complesso che avrebbe spinto la sua famiglia a interrogarsi su come poter starle maggiormente vicina. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i genitori della showgirl argentina starebbero valutando l’ipotesi di trascorrere con lei un periodo lontano dall’Italia, in Argentina, per aiutarla a ritrovare serenità e equilibrio, allontanandola temporaneamente dal clamore mediatico.

La preoccupazione dei genitori e il fronte familiare

Stando alle indiscrezioni riportate, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez avrebbero manifestato agli amici più stretti una forte apprensione per la figlia Belen. L’idea sarebbe quella di convincere la conduttrice a prendersi una pausa e a trascorrere alcune settimane in Argentina, considerata un luogo sicuro e familiare, lontano da pressioni e aspettative. Non sarebbero soli in questo intento: anche Cecilia e Jeremias Rodriguez starebbero facendo fronte comune, con l’obiettivo di sostenere la sorella in una fase ritenuta delicata. La famiglia, secondo quanto riferito, riterrebbe che il supporto affettivo possa rappresentare un elemento centrale per aiutarla a rallentare e a ritrovare una dimensione più tranquilla, concentrata sugli affetti più stretti.

Un periodo di fragilità e la scelta di rallentare

Il momento vissuto da Belen Rodriguez sarebbe segnato da stanchezza e difficoltà già emerse pubblicamente nelle scorse settimane. La showgirl ha infatti annunciato una riduzione della sua presenza nel programma radiofonico Matti da legare, spiegando di non sentirsi pronta a sostenere un impegno quotidiano così intenso. In precedenza, durante un evento pubblico, era apparsa affaticata e aveva poi ammesso di essersi sottoposta a cure, riconoscendo la necessità di fermarsi e prendersi cura di sé. L'evento era organzizato da Vanity Fair, in cui era apparsa affaticata e disorientata. Poco dopo, lei stessa aveva ammesso: “Ho preso troppi psicofarmaci”, aggiungendo: “Mi sto curando”.

Secondo quanto emerso, un episodio avvenuto durante un soggiorno a Saint Moritz avrebbe rafforzato le preoccupazioni dei familiari, spingendoli a valutare un intervento più diretto. In questo contesto, il legame con la sorella Cecilia Rodriguez si sarebbe ulteriormente rafforzato, diventando un punto di riferimento importante. Resta ora da capire se Belen accetterà l’ipotesi di una pausa in Argentina, scelta che segnerebbe un momento di stop consapevole per rimettere al centro la propria salute e la famiglia.