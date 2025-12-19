Gli spoiler delle puntate de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, rivelano che Padre Samuel farà una proposta sorprendente a Maria Fernandez (Sara Molina) quando scoprirà che è in attesa di un bambino. Sarà deciso a togliersi gli abiti talari e sposarla per creare una famiglia con lei.

Padre Samuel vuole togliersi gli abiti talari per Maria

Padre Samuel non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Maria, che lo eviterà in più di un'occasione. Deciderà di affrontarla per sapere cosa la stia turbando. Lei gli confiderà di essere in attesa di un bambino: ha trascorso una notte con un ragazzo del villaggio.

Padre Samuel non la rimprovererà, offrendole il suo sostegno morale. Il prelato prenderà una decisione forte nei confronti di Maria, per la quale ha sempre nutrito dei sentimenti: sarà disposto a togliersi gli abiti talari e sposarla per dare una famiglia al bambino che attende ed evitare un possibile scandalo.

Maria rimane sconvolta dalla proposta del sacerdote

Le anticipazioni rivelano che Maria resterà sconvolta dalla proposta del sacerdote. Si getterà tra le sue braccia, ringraziandolo per il gesto di altruismo. Samuel ribadirà nuovamente la sua intenzione di sposarla per dare un futuro a lei e al bambino che attende. Le parole della figura religiosa destabilizzeranno Maria, la quale correrà a condividere la novità a Pia.

Allo stesso tempo, la domestica penserà di interrompere la gravidanza non volendo crescere da sola il bambino.

Curro ha dovuto vedersela con le ire funeste di Alonso

Negli ultimi appuntamenti de La Promessa di dicembre, le condizioni di salute di Jana (Ana Garcés) sono migliorate, facendo tirare un sospiro di sollievo a Manuel. Quest’ultimo è rimasto al fianco della moglie giorno e notte, scoprendo che stringeva tra le mani un bottone della vestaglia appartenuta a sua madre Cruz. La scoperta ha sconvolto il marchesino, che ha informato immediatamente il sergente Burdina. L’uomo di legge ha fatto il suo arrivo alla tenuta per svolgere delle indagini. Burdina ha messo le manette a Cruz, considerandola la principale indiziata del delitto, e per questo l’ha fatta rinchiudere in una stanza della tenuta.

Curro (Xavi Lock), invece, ha dovuto vedersela con le ire funeste di Alonso dopo che il loro segreto è venuto a galla. Un giornale ha pubblicato la notizia che sono in realtà padre e figlia. La situazione ha rischiato di diventare molto pericolosa a causa di Cruz.