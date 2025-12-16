Le nuove puntate di Segreti di famiglia porteranno con sé ulteriori misteri e un evento drammatico. Dal 22 al 26 dicembre, negli episodi disponibili su Mediaset Infinity, ci saranno diversi colpi di scena: Ceylin, in ospedale, apprenderà la notizia della morte di Tulin, causata da uno shock anafilattico. Parallelamente, Osman, Cinar e Yekta verranno condotti via senza preavviso dagli uomini di Kadir. Spazio anche alle analisi della scientifica, con Goksu che si occuperà di approfondire le indagini legate all’arma riconducibile a Ceylin.

Ceylin è in ospedale e scopre che Tulin ha perso la vita

Nelle prossime puntate della soap turca, Ceylin sarà protagonista di vicende cruciali. Durante un ricovero in ospedale, la donna apprenderà la tragica notizia della morte di Tulin, un’ex compagna di università con cui aveva condiviso gli studi insieme a Engin, il figlio defunto di Yekta e Lacin. La giovane perderà la vita in seguito a un grave shock anafilattico. Parallelamente, Ilgaz affiderà a Goksu, esperta della scientifica, la pistola appartenente a Ceylin per sottoporla a un’analisi balistica: l’obiettivo sarà verificare se il colpo sparato provenga proprio da quell’arma. Successivamente, il medico legale confermerà la compatibilità, fornendo un riscontro positivo alle indagini.

Kadir fa sequestrare Yekta, Cinar e Osman

Parallelamente, Osman, Cinar e Yekta si troveranno in una situazione drammatica: verranno infatti sequestrati dagli uomini di Kadir. Quest’ultimo, figura legata alla criminalità organizzata, era stato di recente contattato dall’avvocato Tilmen, che gli aveva chiesto supporto per rintracciare Mercan. Per dimostrare la sua forza, Kadir rivelerà ai tre di aver già catturato Can, sorpreso mentre cercava di nascondersi dopo aver frequentato il suo locale di gioco d’azzardo. Nel frattempo, un nuovo caso scuoterà la polizia: sul set di una fiction, un attore perderà la vita in circostanze misteriose. Durante le riprese, un’arma utilizzata come oggetto di scena risulterà caricata e sparerà un colpo fatale.

I sospetti si concentreranno inizialmente sui protagonisti della produzione, ma le indagini finiranno per estendersi anche ai membri della troupe.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Filiz è stata arrestata

Nei precedenti episodi di Segreti di famiglia, disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Filiz è stata arrestata dopo che si è scoperto che era lei ad aver rapito Mercan per due anni e mezzo. Quest’ultima, intanto, ha trascorso una notte in una casa famiglia, in attesa che il test del DNA stabilisse con certezza che Ilgaz e Ceylin fossero i suoi genitori. Grande è stato il sollievo dei due procuratori quando hanno avuto la conferma che la bambina ritrovata era proprio Mercan. Hanno così potuto riavvicinarsi a lei, cercando di aiutarla a recuperare i ricordi dei primi anni di vita trascorsi insieme. Per prima cosa Ilgaz e Ceylin le hanno portato il peluche dal quale non si separava mai e, subito dopo, le hanno fatto rivedere il loro cagnolino.