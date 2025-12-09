L'8 dicembre sono stati scelti altri due finalisti del Grande Fratello, ed è stato il pubblico a decidere chi premiare e chi eliminare ad una sola settimana dall'ultima puntata. Anita ha ricevuto il 55% delle preferenze, ma il vero exploit della serata è stato quello di Grazia: la giovane concorrente ha battuto Rasha al televoto con il 70%, numeri importanti se si pensa che la sua sfidante è sempre stata una delle favorite della gente a casa.

I risultati del televoti flash

Nel corso della semifinale del Grande Fratello sono stati aperti due televoti flash, tutti con verdetti decisivi sia in positivo che in negativo.

Dopo le eliminazioni di Simone e Francesca, i concorrenti ancora in gioco hanno partecipato al "gioco del telefono": il primo che rispondeva alla chiamata della conduttrice, scopriva il suo destino e quello degli altri.

Al termine di questa catena di salvataggi, in nomination sono finite Benedetta, Donatella e Anita: i fan hanno votato per mandare in finale solo una delle tre inquiline, e ad avere la meglio è stata Anita con il 55% delle preferenze totali (13% per Benedetta e 31% per Donatella.

La disfatta di Rasha al Grande Fratello

Il secondo televoto flash della semifinale del Grande Fratello ha visto contrapposte Grazia e Rasha: è stata la prima a scegliere con chi si sarebbe giocata un posto in finale perché ha pescato il piramidale con la base dorata.

Il risultato di questa nomination è stato sicuramente il più sorprendente della puntata dell'8 dicembre: il 70% degli spettatori, infatti, ha deciso di far diventare finalista Grazia.

Rasha, che per settimane è stata tra le concorrenti preferite dal pubblico, si è dovuta accontentare del 30% dei voti e dei complimenti di Simona Ventura per il percorso che ha fatto all'interno della casa.

Il "crollo" di Rasha potrebbe dipendere dalla fine della sua storia con Omer, come se molte persone le avessero voltato le spalle da quando ha scelto di chiudere la relazione con il compagno d'avventura.

Omer e Domenico in sfida per l'ultimo posto in finale

I finalisti del Grande Fratello 2025, però, saranno cinque: a Giulia, Jonas, Anita e Grazia si aggiungerà colui che vincerà il televoto di questa settimana.

Omer e Domenico sono in sfida per l'ultimo posto disponibile nel cast della puntata del 15 dicembre, e saranno sempre i fan a scegliere chi andrà a giocarsi la possibilità di vincere il montepremi di 110mila euro.

Le porte della casa più spiata d'Italia si chiuderanno tra pochi giorni, ma si sa già che tra qualche mese si riapriranno per accogliere i concorrenti che parteciperanno all'edizione Vip che sarà condotta da Alfonso Signorini.