Stasera, lunedì 8 dicembre, la metà dei concorrenti del Grande Fratello verrà eliminata. In particolare due usciranno subito: saranno i meno votati dei quattro in nomination dalla scorsa settimana. Il risultati del sondaggi di "Angolo delle notizie", danno praticamente per certa sia l'uscita di Simone (11% dei voti totali) che quella di Domenico (24%). Gli altri esclusi saranno determinati da televoti flash che saranno aperti e chiusi durante la diretta della semifinale.

Doppia eliminazione all'inizio della semifinale del Grande Fratello

Per una settimana i fan del Grande Fratello hanno votato per salvare due dei quattro concorrenti al televoto e, di conseguenza, per eliminarle altrettanti.

All'inizio della semifinale dell'8 dicembre, Simona Ventura svelerà il risultato di questa nomination determinante per il percorso di alcuni inquilini nella gara.

Chi ha partecipato al sondaggio di Angolo delle notizie, si è esposto soprattutto a favore di Rasha (35% dei voti totali) e di Francesca (30%): stando a questo pronostico, le due donne dovrebbero rimanere in gioco almeno fino all'apertura di un nuovo televoto flash.

A lasciare il reality a soli sette giorni dalla finale, invece, dovrebbero essere Domenico (24%) e Simone (11%).

Fuori la metà degli inquilini della casa

Le due eliminazioni che avverranno alla chiusura del televoto della settimana, non saranno le uniche della semifinale del Grande Fratello.

Le anticipazioni che sono trapelate sulla puntata in onda l'8 dicembre, infatti, svelano che la metà dei concorrenti ancora in gioco verrà esclusa durante la serata.

Esclusi i finalisti Jonas e Giulia, nella casa vivono nove persone e quattro o cinque di loro saranno esclusi tramite televoti flash.

Chi riuscirà a salvarsi da tutte queste eliminazioni, accederà alla finale di lunedì 15 dicembre.

Le anticipazioni della penultima puntata

In queste ore sono state diffuse le anticipazioni della puntata del Grande Fratello dell'8 dicembre, la penultima dell'edizione 2025.

Simona Ventura si occuperà della crisi che ha colpito Rasha e Omer: negli ultimi giorni tra i Rashmer è calato il gelo, e la conduttrice cercherà di capire se si tratta di un allontanamento temporaneo o di una rottura definitiva.

I finalisti Jonas e Giulia, invece, saranno chiamati a prendere una decisione molto difficile, una scelta che dovrebbe riguardare il futuro degli altri inquilini.

Dolce, che è tornata in Kosovo meno di 24 ore fa, si collegherà con la casa e si confronterà con i concorrenti con i quali non è andata d'accordo in settimana, in particolare Anita e Rasha.

Al termine della serata, saranno ufficializzati tutti i finalisti di questa edizione.