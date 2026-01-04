Tra circa un mese Helena Prestes e Javier Martinez festeggeranno il loro primo anno insieme, ma nel frattempo non perdono l'occasione per dedicarsi dolci parole tramite i rispettivi profili social. Nell'accogliere il nuovo anno, ad esempio, l'ex concorrente del Grande Fratello ha sorpreso il fidanzato definendolo il punto di riferimento della sua vita, in particolare la persona che è rimasta al suo fianco anche durante le difficoltà.

La dedica per l'inizio del 2026

Nonostante sia passato quasi un anno dall'inizio della loro storia d'amore, Helena e Javier continuano ad essere criticati e messi in dubbio da chi pensa che starebbero insieme solo per interesse.

Se Martinez ha risposto a tono agli haters invitandoli a farsi controllare da qualcuno di molto bravo, la modella ha preferito concentrarsi sulla sua storia d'amore e sull'uomo che le sta affianco dallo scorso febbraio.

In un lungo messaggio che ha pubblicato sui social il primo giorno del 2026, Prestes ha dedicato dolcissime parole al fidanzato e al ruolo che ricopre nella sua vita.

"A volte basta una sola persona. Un amore che non fa rumore, che non promette, ma resta", ha scritto la 35enne riferendosi al pallavolista del quale si è innamorata all'interno della casa del Grande Fratello.

Le critiche degli scettici alla coppia

Helena e Javier stanno insieme dallo scorso febbraio, convivono e fanno importanti progetti per il futuro; nonostante questo, in rete c'è ancora chi è convinto che la coppia non sarebbe affiatata come mostrerebbe sui social, anzi molti dei contenuti sarebbero creati ad arte per accontentare i fan.

Quelli che al Grande Fratello sono stati ribattezzati gli Helevier, dunque, possono contare sia su un fandom numerosissimo e generosissimo, ma anche su una quantità elevata di haters.

Prestes e Martinez sembrano non considerare troppo chi li critica, anzi sono rare le occasioni in cui rispondono a tono alle persone che continuano a giudicarli negativamente o a mettere in dubbio il loro amore.

La felicità di Helena dopo il Grande Fratello

Il recap che Helena ha fatto su Instagram del suo 2025 è stato nostalgico e dolce allo stesso tempo: la modella, infatti, nell'ultimo anno ha dovuto affrontare diverse difficoltà, soprattutto familiari (si è vociferato di tensioni con i parenti che vivono in Brasile, in particolare la mamma), ma la vicinanza di Javier ha reso le cose più semplici.

Gli Helevier sono innamoratissimi e c'è chi è convinto che tra non molto faranno un passo importante: Prestes vorrebbe sposarsi e diventare mamma, e un anno fa sembra aver trovato la persona giusta con la quale provare a realizzare entrambi questi desideri.