In questi giorni si sta scrivendo e dicendo di tutto sul futuro del Grande Fratello, anzi c'è anche chi mette in dubbio l'edizione Vip che è prevista a partire da marzo 2026. Nel rispondere alle domande dei fan su Instagram, Lorenzo Pugnaloni ha smentito i rumor sulla presunta cancellazione del reality, anzi ha svelato che nel cast ci potrebbe essere una cantante delle Lollipop, la prima girl band italiana.

L'indiscrezione sui concorrenti del Grande Fratello Vip

Quello che in rete è stato ribattezzato il "caso Signorini" non dovrebbe far saltare l'edizione del Grande Fratello che è prevista tra qualche mese.

In una storia che ha postato su Instagram il 21 dicembre, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha risposto con un secco "no" a chi gli ha chiesto se il reality potrebbe saltare a causa di tutto quello che sta venendo fuori sul suo storico conduttore.

L'esperto di gossip, inoltre, ha voluto regalare ai suoi follower una "chicca", ovvero un dettaglio su un personaggio famoso che a marzo potrebbe andare a vivere nella casa più spiata d'Italia.

"Una cantante delle Lollipop nel cast (manca la conferma", ha scritto il blogger sul suo account social senza fare il nome della donna che sarebbe vicinissima al GF Vip.

Roberta Ruiu e le altre componenti del gruppo

Le Lollipop sono state la prima band italiana tutta la femminile, e si è formata nel corso di un reality che andava in onda nel 2001.

Dopo molti provini, vennero scelte cinque ragazze con una bella voce ma tanto diverse tra loro: Marcella Ovani, Veronica Rubino, Marta Falcone, Dominique Fidanza e Roberta Ruiu.

Il gruppo è ricordato soprattutto per il brano Down down down, una vera e propria hit che nei primi anni 2000 ha fatto cantare e ballare tutti.

Con il tempo si sono perse le tracce delle componenti di questa band, e forse solo Roberta è apparsa qualche volta in televisione come opinionista di programmi Rai e Mediaset.

Potrebbe essere proprio lei, dunque, la cantante delle Lollipop vicina al Grande Fratello Vip 2026.

Le parole di Helena per Alfonso Signorini

Chi condurrà il Grande Fratello Vip? I fan se lo stanno domandando da quando Fabrizio Corona ha accusato Alfonso Signorini di aver fatto avance ad alcuni ragazzi che poi avrebbero partecipato al reality (tra questi ci sarebbe anche Antonio Medugno).

Il presentatore non ha rilasciato dichiarazioni su questa vicenda, anzi ha solo chiarito che è tutto in mano ai suoi legali e che ci penseranno loro a fare chiarezza.

Helena Prestes, intanto, ha voluto dimostrare affetto e vicinanza all'uomo che solo un anno fa ha raccontato la sua vita all'interno della casa: "Nessuna sentenza, nessuna prova verificata, solo accuse mediatiche. Una carriera non si cancella con il gossip, anzi merita rispetto".