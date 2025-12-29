Una coppia protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island potrebbe dirsi addio ad un passo dalle nozze. Su Instagram, Valentina Riccio ha spiegato di aver scoperto alcune chat scambiate tra il fidanzato e futuro sposo Antonio Panico con ben due donne: la prima si tratterebbe di un'ex compagna di classe del ragazzo mentre l'altra sarebbe un'ex tentatrice del docu-reality di Canale 5.

Valentina smaschera Antonio ad un passo dalle nozze

Nei giorni scorsi, Valentina Riccio su Instagram ha postato alcune frasi criptiche: "Quando lui ti dice frasi tipo: a te ci tengo veramente, stavolta ho capito, cambio, non ti deluderò più, senza di te non ce la faccio [...] La sincerità è uno stile di vita non alla portata di tutti".

Nel corso di una diretta con i follower l'ex protagonista di Temptation Island ha poi aggiunto di aver scoperto che il suo futuro marito chattava con due donne contemporaneamente a sua insaputa.

Contattata dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Valentina Riccio ha rivelato che Antonio Panico quando era fuori casa scambiava messaggi con un'ex compagna di classe e con un'ex tentatrice di Temptation Island: "Ho letto cose veramente pesanti. Gli ho messo le mani addosso, anche se non si fa". La ragazza ha riferito di non voler scendere nei dettagli in quanto non vuole gettare nessuno in pasto alla gogna mediatica, ma al tempo stesso ha ribadito di esserci rimasta molto male. Stando alla versione dei fatti di Valentina, il suo fidanzato avrebbe giustificato il tutto, ma Riccio ha ribadito che se non ci fosse stato nulla di compromettente nelle chat non avrebbe cancellato i messaggi prima di andare a casa.

Il percorso a Temptation Island

Valentina Riccio e Antonio Panico avevano partecipato all'edizione di Temptation Island andata in onda la scorsa estate.

Il percorso della coppia è sempre stato caratterizzato da alti e bassi, tanto che lei decise di richiedere un falò di confronto anticipato. Al momento del confronto Antonio decise di fare una sorpresa alla propria compagnia e le chiese di convolare a nozze.

Usciti dal programma, Valentina e Antonio avevano iniziato i preparativi per il matrimonio tanto che avevano anche già deciso la location, le bomboniere e avevano scelto i rispettivi testimoni di nozze.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato il possibile addio ad un passo dalle nozze tra i due ex volti di Temptation Island.

"Mi dispiace per Valentina, ma chi nasce tondo non muore quadro", ha detto un utente. Un altro ha aggiunto: "Se vi tenete gli uomini che vi fanno le corna, un po' ve lo meritate". Un ulteriore utente ha commentato: "Peccato per Valentina perché era ad un passo dal coronare il suo sogno con Antonio".