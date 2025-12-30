Dopo aver passato il Natale a Terni, Helena Prestes e Javier Martinez si sono concessi una fuga d'amore in una location spettacolare. Come mostrano le foto e i video che gli ex concorrenti del Grande Fratello hanno pubblicato su Instagram, in questi giorni stanno soggiornando in un agriturismo che si trova all'interno di un bosco: gli Helevier si sono immortalati al risveglio, tra sorrisi e coccole che hanno fatto sognare i loro tantissimi sostenitori.

I contenuti di coppia conquistano i fan

Nonostante i rumor che li vorrebbero in crisi un mese sì e uno no, Helena e Javier sono più uniti e felici che mai.

A pochi giorni dalla fine del 2025, quelli che i fan hanno ribattezzato gli Helevier si sono concessi una breve vacanza in un agriturismo che è situato al centro di un bosco.

Le ultime storie che hanno postato Prestes e Martinez su Instagram, infatti, hanno conquistato i loro sostenitori per semplicità e bellezza.

La modella ha fotografato il fidanzato al risveglio, e poco dopo lui ha fatto altrettanto registrando un breve video della compagna che passeggiava nel bosco con un look total white.

Rapporto solido tra Helena e Javier

Natale a Terni e Capodanno nel bosco: sono questi i posti che hanno scelto Helena e Javier per le feste che chiudono il 2025 e li proiettano in un nuovo anno pieno d'amore e di progetti.

"Sono proprio sottoni", "Lui flexa la moglie in questo posto incantevole", "Bellissimi", "Ma che bel buongiorno che ci hanno dato", "Stamattina c'è il sole, e sono loro due", "Un paesaggio meraviglioso per una coppia altrettanto meravigliosa", "Grazie per questi video", "Sono innamorati persi", "Che romanticoni", si legge su X in queste ore.

oggi il buongiorno ce lo dà un sottovier romantico flexando la bellezza di sua moglie in questo posto incantevole nel bosco 🥹#helevier pic.twitter.com/UHCwGwmUow — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) December 30, 2025

Il racconto della relazione sui social

Nell'ultimo periodo Helena ha fatto diverse dirette su TikTok, sia da sola che con Javier, e in un'occasione ha anticipato ai fan che a gennaio aprirà una canale Youtube.

L'ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha svelato ai suoi sostenitori che ha già pronti due video che caricherà online dopo le vacanze di Natale, filmati che racconteranno della sua quotidianità e dei progetti che sta portando avanti nel privato e nel lavoro.

Gli Helevier hanno condiviso molto della loro relazione sui social, e le persone che li supportano stanno aumentando anziché diminuire.

Il fandom della coppia, infatti, è sempre più numeroso e Prestes ci tiene a tenere vivo questo legame virtuale pubblicando foto e video con il fidanzato.

Qualche giorno fa, ad esempio, la 35enne ha postato su TikTok un vlog di un sabato qualunque a Terni con Martinez, 24 ore raccontate nei dettagli dal momento del risveglio a quello in cui si va a dormire.