Da alcuni giorni sul web si parlava insistentemente di un presunto riavvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Secondo Deianira Marzano, infatti, due ex concorrenti del Grande Fratello si sarebbero rivisti a Napoli il giorno di Natale e avrebbe avuto un confronto intenso lontano da occhi indiscreti. In diretta su TikTok, però, la ballerina ha smentito categoricamente quello che lei stessa ha definito un falso gossip.

La risposta secca di Shaila in diretta sui social

I fan degli Shailenzo ci hanno sperato fino all'ultimo che l'indiscrezione lanciata da Deianira Marzano su un'ex coppia del Grande Fratello fosse fondata, anche perché avrebbe avallato la loro tesi che ci sarebbe ancora qualcosa in sospeso tra Shaila e Lorenzo.

Il 30 dicembre, però, la ballerina è intervenuta sull'argomento in maniera drastica e non ha lasciato spazio ad interpretazioni diverse dalla sua.

"Ma è vero che a Natale...", è la parte della domanda che la ragazza ha letto mentre si trovava in live su TikTok.

"No, assolutamente no. Falsi gossip, false dicerie. Non è vero", ha risposto piccata Gatta senza nominare né l'ex fidanzato che si diceva avesse rivisto né l'influencer che ha diffuso questo rumor nei giorni scorsi.

vi ha risposto lei sulla follia di certi Fans che si inventano di tutto che si è vista Shaila con Lorenzo e come sempre credete ai gossipari fake #shailenzo #lolliners pic.twitter.com/yL7ftd5Yx7 — Angelik 🪽 (@stronza2024) December 30, 2025

Il parere degli utenti di X

La smentita di Shaila è arrivata dopo quasi una settimana, ma è stata molto netta e i fan non hanno potuto fare altro che crederle.

"Vi ha risposto lei sulla follia di quelli che si inventano le cose, non si è vista con Lorenzo e basta", "Ma perché avrebbe dovuto rivederlo? Lo ignora da quasi un anno", "Anche se fosse, non lo direbbe in live", "Deianira sembrava convinta", "Vuole tenere privata la sua vita e fa bene", "Si è salvata quando lo ha lasciato", "Io apprezzo che abbia detto la verità, nel bene e nel male", "Ok, non è vero allora", si legge su X da quando qualche utente ha pubblicato uno stralcio della diretta in cui l'ex concorrente del Grande Fratello ha definito "fake" i rumor che la volevano di nuovo vicina a Lorenzo.

Come va tra le altre coppie della passata edizione del GF

Se tra Shaila e Lorenzo non ha funzionato (si sono lasciati all'inizio della finale del reality e non sono più tornati insieme), tutte le altre coppie che si sono formate nel corso della penultima edizione del Grande Fratello sono ancora unite.

Tra i più seguiti ci sono sicuramente Helena e Javier, che a febbraio festeggeranno il loro primo anniversario, ma anche tra Yulia e Giglio procede tutto a gonfie vele lontano dalle telecamere.

Mariavittoria e Tommaso sono più riservati ma molto innamorati, così come Chiara e Alfonso che da pochi mesi sono andati a convivere e hanno preso un gattino.